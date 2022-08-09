«Так чем министр занимается?» Лукашенко привёл пример, как не надо работать в правительстве

Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.
Как некоторые работают, Президент приводит пример. Далеко даже в рабочие поездки отправляться не надо. Глава государства оценил из салона служебного автомобиля.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо вернуться к структуре правительства. Понасоздавали разные концерны, не знаю, зачем они. Над концернами – министры, которые вроде и не занимаются этим. И результат не всегда нормальный. Та вот я по трассе перемещения Президента наблюдал, как строится не то сарай, не то подстанция там, где я живу. Ну слушайте, с осени прошлого года строят сарай. Крышу одну три недели выкладывали. Небольшой сарай. Я так сижу и думаю: это на трассе, где каждый день фактически перемещается Президент. А если с глаз долой? Казалось бы, мелочь, возможно, это такой факт. Так чем министр занимается?
Александр Лукашенко: если мы не хотим воевать, мы должны иметь крепкую экономику. Подробнее здесь.