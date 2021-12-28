«Загадывала, чтобы поскорее закончился этот коронавирус». Чего ещё ждут ребята из детского дома в Новый год?

Николай Рогащук в гостях у многодетной семьи в Гомеле: надо, чтобы рождалось больше детей – читайте здесь .

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает путешествовать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководители, бизнесмены, несмотря на занятость, стараются найти время, чтобы приехать в дома семейного типа, социально-педагогические центры, больницы и подарить ребятам внимание, заботу и веру в волшебство.

Доброй традицией стало посещение детских социально-педагогических учреждений в канун новогодних праздников. 28 декабря огни засияли на елке в Сенненском детском доме. Гостей из Совета Республики ждал теплый прием. Ребята рассказали о своих успехах и поделились заветными желаниями. Воспитанники детского дома также подарили гостям концертную программу и провели экскурсию по приюту.

Загадывала, чтобы поскорее закончился этот коронавирус. Чтобы у всех было много счастья, здоровье крепкое. Чтобы следующий год был очень хорошим, чтобы тоже начинался очень хорошо и закончился очень хорошо.

Леонид Заяц, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень важно в этот день поддержать наших маленьких ребят. Некоторые из них попали в тяжелую житейскую ситуацию. Задача взрослых, органов власти – видеть этих детей, поддержать их всестороннее так, чтобы не были забыты и ничем не выделялись от других. Это позиция нашей страны.

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Не остались без новогодней сказки и воспитанники Смолевичского социально-педагогического центра. Там встречали главу Президентского спортивного клуба. Дмитрий Лукашенко приехал к ребятам со своей семьей, и это уже традиция. Навеселившись во время театрального представления, дети рассказали Деду Морозу стихи, за что получили сладкие подарки. Помимо конфет им презентовали различные игрушки и настольные игры, за которыми они проведут не один увлекательный вечер.