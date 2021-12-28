«Наши дети». Головченко с подарками посетил дом семейного типа, где воспитывают 7 приёмных детей

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает путешествовать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководители, бизнесмены, несмотря на занятость, стараются найти время, чтобы приехать в дома семейного типа, социально-педагогические центры, больницы и подарить ребятам внимание, заботу и веру в волшебство. Самый душевный репортаж у Анны Корольчук.

Компьютер, принтер, сладости и, конечно, много внимания и тепла. В гостях у большой и дружной семьи Галиновских 28 декабря побывал премьер-министр. Маргарита и Юрий уже 15 лет работают родителями-воспитателями. Сейчас в их доме семейного типа семеро приемных детей. У мальчишек и девчонок есть все, что должно быть у каждого ребенка, – игрушки, одежда, обувь и, главное, материнская любовь и забота. В Беларуси с каждым годом все больше ребят из интернатов переезжает в дома семейного типа.