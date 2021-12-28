«Это для них настоящий праздник». Дмитрий Лукашенко приехал с подарками в Смолевичский социально-педагогический центр

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:

То, что сегодня мы увидели – я ездил на представление – эти детишки действительно радовались, это для них настоящий праздник, который сегодня был подарком, кроме тех подарков, которые были им вручены. То представление, все мы видим, дети неподкупны, и они сегодня показали, что это необходимо. Сегодня наша задача, чтобы эти дети – не по их вине это произошло – чтобы они могли вырасти в нормальных условиях и стать нормальными, достойными гражданами своей страны.