Прямой эфир

«Это для них настоящий праздник». Дмитрий Лукашенко приехал с подарками в Смолевичский социально-педагогический центр

28 декабря 2021 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не остались без новогодней сказки 28 декабря и воспитанники Смолевичского социально-педагогического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это для них настоящий праздник». Дмитрий Лукашенко приехал с подарками в Смолевичский социально-педагогический центр-1

В рамках акции «Наши дети» там встречали главу Президенстского спортивного клуба. Дмитрий Лукашенко приехал к ребятам со своей семьей, и это уже традиция.  

«Это для них настоящий праздник». Дмитрий Лукашенко приехал с подарками в Смолевичский социально-педагогический центр-4

Навеселившись во время театрального представления, дети рассказали Деду Морозу стихи, за что получили сладкие подарки. Помимо конфет им презентовали различные игрушки и настольные игры, за которыми они проведут не один увлекательный вечер.  

«Это для них настоящий праздник». Дмитрий Лукашенко приехал с подарками в Смолевичский социально-педагогический центр-7

Не оставил глава Президентского спортивного клуба без внимания и техническое оснащение центра. К Новому году там появилось оборудование для компьютерного класса.  

«Это для них настоящий праздник». Дмитрий Лукашенко приехал с подарками в Смолевичский социально-педагогический центр-10

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:  
То, что сегодня мы увидели – я ездил на представление – эти детишки действительно радовались, это для них настоящий праздник, который сегодня был подарком, кроме тех подарков, которые были им вручены. То представление, все мы видим, дети неподкупны, и они сегодня показали, что это необходимо. Сегодня наша задача, чтобы эти дети – не по их вине это произошло – чтобы они могли вырасти в нормальных условиях и стать нормальными, достойными гражданами своей страны.  

«Это для них настоящий праздник». Дмитрий Лукашенко приехал с подарками в Смолевичский социально-педагогический центр-13

Воспитанники центра также не оставили гостей без подарков. Тем, кто помог им поверить в новогоднее чудо, вручили сувениры, сделанные своими руками.  

# Новый год # общество # Дмитрий Лукашенко # Андрей Ратомский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хотите спасти свою жизнь – нужно вакцинироваться». Какая часть бюджета уходит на здравоохранение?
28 декабря 2021 14:12

«Хотите спасти свою жизнь – нужно вакцинироваться». Какая часть бюджета уходит на здравоохранение?

Чего ждать от пандемии коронавируса? Вот что на вопрос Лукашенко ответила главный санитарный врач России
28 декабря 2021 14:10

Чего ждать от пандемии коронавируса? Вот что на вопрос Лукашенко ответила главный санитарный врач России

Сергей Рачков 29 декабря проведёт личный приём граждан
28 декабря 2021 14:04

Сергей Рачков 29 декабря проведёт личный приём граждан