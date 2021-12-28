«Это для них настоящий праздник». Дмитрий Лукашенко приехал с подарками в Смолевичский социально-педагогический центр

Новости Беларуси. Не остались без новогодней сказки 28 декабря и воспитанники Смолевичского социально-педагогического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не остались без новогодней сказки 28 декабря и воспитанники Смолевичского социально-педагогического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках акции «Наши дети» там встречали главу Президенстского спортивного клуба. Дмитрий Лукашенко приехал к ребятам со своей семьей, и это уже традиция.
Навеселившись во время театрального представления, дети рассказали Деду Морозу стихи, за что получили сладкие подарки. Помимо конфет им презентовали различные игрушки и настольные игры, за которыми они проведут не один увлекательный вечер.
Не оставил глава Президентского спортивного клуба без внимания и техническое оснащение центра. К Новому году там появилось оборудование для компьютерного класса.
Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:
То, что сегодня мы увидели – я ездил на представление – эти детишки действительно радовались, это для них настоящий праздник, который сегодня был подарком, кроме тех подарков, которые были им вручены. То представление, все мы видим, дети неподкупны, и они сегодня показали, что это необходимо. Сегодня наша задача, чтобы эти дети – не по их вине это произошло – чтобы они могли вырасти в нормальных условиях и стать нормальными, достойными гражданами своей страны.
Воспитанники центра также не оставили гостей без подарков. Тем, кто помог им поверить в новогоднее чудо, вручили сувениры, сделанные своими руками.