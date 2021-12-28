Олег Воинов о ситуации на границе Беларуси с ЕС: «Наше оружие – это диалог, переговоры, поиск новых точек соприкосновения»

Новости Беларуси. Обвинения в адрес Беларуси в создании сложившейся обстановки на границе не выдерживают никакой критики. Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Олег Воинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна не является ни источником, ни причиной этой ситуации, а лишь выступает в качестве транзитного пункта на пути беженцев. Конечной точкой для них являются страны Евросоюза, прежде всего Германия, Франция и Великобритания. Об этом было уже неоднократно сказано на всех уровнях государственной власти. Но наши западные соседи не желают обсуждать эти проблемы за столом переговоров. Вместо этого ЕС принимает новые санкции и ограничения в отношении Беларуси.

Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны:

Ситуация на внешнем контуре наших границ остается сложной и напряженной. Здесь, с одной стороны, нам необходимо порох держать сухим, с другой стороны, как военные дипломаты мы должны не допустить его применения. Наше оружие – это диалог, переговоры, поиск новых точек соприкосновения, которые не позволят выйти ситуации из-под контроля и создать «казус белли». И этот диалог должен иметь практическое содержание.