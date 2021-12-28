Николай Рогащук в гостях у многодетной семьи в Гомеле: надо, чтобы рождалось больше детей

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает путешествовать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководители, бизнесмены, несмотря на занятость, стараются найти время, чтобы приехать в дома семейного типа, социально-педагогические центры, больницы и подарить ребятам внимание, заботу и веру в волшебство. «Наши дети». Головченко с подарками посетил дом семейного типа, где воспитывают 7 приёмных детей – читайте здесь. Праздник постучался в двери еще одной семьи – Антонины Гресь. Многодетная мама из Гомеля одна воспитывает двух сыновей и малышку-дочку.

Антонина Гресь, многодетная мать:

У нас Ильюша ходит в пятый класс, он любит математику, физкультуру, труды, как и все дети. Даник в этом году пошел в первый класс, 1 «Б». Нравится в школу ходить? Нравится, любит. Вероника в этом году в садик пошла. Новый год планируют встречать дома, с бабушкой и дедушкой. Квартира уже украшена, сейчас продумывают праздничное меню. Чтобы помочь Деду Морозу с исполнением детских желаний, с подарками семью Гресь навестил помощник Президента – инспектор по Гомельской области. В пакетах – конфеты, конструкторы, футбольный мяч и настольные игры. Николай Рогащук пожал руки мальчишкам и пожелал им быть настоящими мужчинами и опорой для мамы и сестренки.