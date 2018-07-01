Задумка авторов – показать последний путь узников лагеря: большой репортаж СТВ с открытия мемориала «Тростенец»

Новости Беларуси. Сберечь память. О важности сохранения правды о событиях минувших дней на неделе говорили много и на самом высоком уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Казалось бы, что может быть проще, когда живы очевидцы, есть документальные подтверждения, кадры фото- и видеосъемок. В конце концов, сухие цифры официальной статистики, которые точно не врут. Но чем больше времени проходит, чем меньше остается людей, которые видели все своими глазами, тем сложнее сохранить правду. А делать это жизненно необходимо, ведь это чуть ли не единственный способ не допустить повторения страшного прошлого. Осознавая это, диву даешься, как много желающих переписать историю появилось в последнее время.

В урочище Благовщина в годы Великой Отечественной нацисты уничтожили 150 тысяч человек. Это официальная цифра. Как и эта: депортированных из Европы там погибло 23 тысячи. То есть, примерно шестая часть. Точный ответ на вопрос, кто остальные погибшие, историкам еще только предстоит дать, если это возможно. Но и сейчас понятно, что это жители Беларуси: подпольщики и партизаны, военнопленные, узники Минского гетто. Наши люди. Как мы можем об этом забыть? Президенты трех стран – Беларуси, Австрии, Германии – на неделе приняли участие в мероприятии, посвященном памяти жертв нацизма на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец». Выступая на митинге-реквиеме, они говорили разными словами, но, по сути, об одном и том же: этот ужас не должен повториться. А возможно это только через память о тех преступлениях и их жертвах. И на основе взаимного уважения и мирного диалога между странами.

И Беларусь становится примером: в войне погиб каждый третий наш житель, но мы не сыплем упрекам – протягиваем руку примирения. Только хотим, чтобы помнили правду. Как подчеркнул Александр Лукашенко, главный символ встречи в «Тростенце» – то, что все ее участники собрались вместе. Как одна семья. Юлия Бешанова – об уроках истории.

Берлин. Трептов парк. В самом сердце немецкого города – самый мирный памятник воину. Опущен меч. К солдатскому плечу прижалась девочка. Память о человеке, который ценой собственной жизни спас маленькую немку. Это позже о нем писали стихи, снимали фильмы и восхищались силой самопожертвования. Невыдуманная история большого подвига накрепко связала немецкую землю с небольшой белорусской деревенькой. Как? К этому эпизоду мы еще вернемся. Собирались начать новую жизнь, но попали в яму Тростенца: Курт Маркс узнал о судьбе родителей, найдя их имена застывшими в мраморе

Еще до начала памятных событий действующий и экс-президент Австрии с супругами осмотрели весь мемориальный комплекс «Тростенец». Для высоких гостей – это не просто экскурсия. Как и для многих – возможность по крупицам воссоздать семейное прошлое. Для Хайнца Фишера и его супруги Маргит – это место отзывается в сердце и личной болью. В память о соотечественниках, которые навсегда остались в белорусской земле, чета Ван дер Беллен посадила дерево как символ новой мирной жизни.

Вторая мировая война – действительно общая историческая память многих народов. Спустя десятилетия, ученые все еще ведут счет погибшим, а потомки тех, кто в той войне был по разные стороны окопов и баррикад, продолжают осмысливать кровавые уроки.

Концентрационный лагерь «Тростенец» – крупнейший по числу жертв в Европе. В скорбном списке он четвертый, после Освенцима, Майданека и Треблинки. Фабрика смерти, которая не щадила ни младенцев, ни стариков, перемалывая в жерновах нечеловеческой ненависти. Отступая, фашисты «заметали» следы преступлений. Уничтожали документы, а похороненных – извлекали из могил и сжигали на кострах. На этой земле последний приют, только по официальным данным, нашли больше 200 тысяч человек из Беларуси, Австрии, Германии, Чехии, военнопленные и мирные жители.

Тростенец – это несколько локаций. Разумно спланированных и оттого еще более чудовищных. Урочище Шашковка – место, где в 1943-ем оборудовали печь-крематорий, Благовщина – поляна, куда тысячами привозили на расстрел. И сам лагерь. Людей убивали беспристрастно, словно на конвейере.

Археологи до сих пор шокируют находками. Глубина расстрельных ям до 3 метров. В Беларуси оккупацию не пережил каждый третий житель. Именно поэтому было принято решение на месте трагедии создать большой мемориал. Три года назад открыли «Врата памяти», теперь зримую память обрело расстрельное урочище. То, что можно увидеть сегодня, не точка.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов «Минскпроект»:

Несколько элементов, которые у нас согласованы на архитектурной стадии, в будущем будут осуществляться. Это как информационный центр «Тростенец», так и яма, печь-крематорий – скульптурная композиция. У нас в проекте в торце кладбища спроектирован мемориал, посвященный всем жертвам, которые находятся на этой территории.

В скорбном пространстве буквально каждый столб и каждый кирпич – на своем месте. Памятник можно «читать» как учебник истории. Задумка авторов – показать последний путь узников лагеря.

Юлия Бешанова, СТВ:

Людей в Тростенец привозили по железной дороге (сюда даже специально – максимально близко протянули новую ветку) вот в таких вагонах. Их воплотили архитекторы в бетоне, отсюда попадаешь на Черную площадь, оттуда безнадежная дорога к расстрельной яме.

Неугасающую боль Тростенца с нами разделяют представители многих государств. На митинге-реквиеме вместе с Александром Лукашенко президенты Германии и Австрии. Представители Польши, Чехии. Эта земля стала не только символом памяти, объединения, но и осмысления.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение» Миллионы погибших, земля буквально пропитанная кровью. Казалось бы, послевоенная боль и разруха станет прививкой человечеству от междоусобиц. Но уроки Второй мировой общие для всех – не до конца усвоены. Об этом говорил Александр Лукашенко на личных встречах с Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Билленом во Дворце Независимости. В Минске уже привычно хорошо говорить о мире. Беларусь готова начать новый международный диалог.

Александр Лукашенко президенту Германии: «Ваш приезд будет иметь для наших людей именно положительный резонанс» Визит столь высоких гостей всего за несколько дней до главного праздника белорусской государственности – еще и отчетливый сигнал, нацеленный в будущее. Австрия всегда с большим вниманием относилась к нашей стране и сыграла важную роль в налаживании отношений Беларуси с Евросоюзом. Беларусь и Австрия готовы сотрудничать в сфере обеспечения безопасности Жить в согласии – не только красивые лозунги для большой политики. Рефреном отзываются в сердцах. Ирина Иванюк – сама бывшая узница одного из концлагерей – спустя почти 75 лет после трагедии уверена – уже нет никакого смысла лелеять в душе ненависть к немцам, которую по праву испытывали наши деды.

Ирина Иванюк:

Мы уже давно это приняли и понимаем, что примирение должно быть. Без этого снова будет война, гибель людей. Но путь к осознанию и принятию ответственности в Германии был долгим. Фашизм оставил после себя дымящуюся груду развалин. Только убитых более 60 миллионов человек.

Курт Маркс:

Еще 20 лет назад об этом не говорили. Но сейчас детям много рассказывают о Второй мировой войне. Ничего не пытаются скрыть. Я выступал в школе перед учениками, рассказывал историю своей семьи. Мне задавали очень много вопросов. В школьной программе – обязательные посещения бывших концлагерей. Дети вправе знать свою историю. Они изучают, чтобы этот кошмар не повторился. На этом месте, где сегодня тишину нарушает лишь шорох листвы, 73 года назад гремели взрывы. Конец апреля 1945 года. Идут последние бои за Берлин. Из развалин вышла женщина с малышкой на руках. С немецкой стороны раздалась пулеметная очередь. Мгновение – и фрау замертво упала на мостовую. В тишине раздался крик ребенка. Девочка ползала возле убитой матери, тормошила ее и плакала. И тогда из укрытия поднялся боец.

«Тут он вспомнил, как прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда, в Берлине, под обстрелом, полз боец и телом заслоня, девочку в коротком платье белом, осторожно вынес из огня». Пронзительные строки, словно цитата автобиографии. Перед войной Трифон Андреевич жил в Минске – работал на заводе. С первыми выстрелами – ушел на передовую. В первые дни войны в дом, где жили его жена и две маленькие дочки – угодила бомба. Погибла вся семья. И вот теперь старший сержант Лукьянович ползет по берлинской мостовой, чтобы спасти немецкого ребенка, отец которого, возможно, убил его семью.

Юлия Бешанова, СТВ:

История большого человеческого подвига начинается здесь – в деревне Репище, что под Логойском. Теперь доподлинно известно, советским солдатом, спасшим немецкую девочку, был старший сержант Трифон Лукьянович. Его отца, мать и младшую сестру расстреляли здесь же – за связь с партизанами.

Сегодня в Репищах из местных мало кто остался. Баба Маня, сама бывший узник концлагеря, да Николай Константинович. О земляке, белорусе, оставившем свое имя веках, только они и помнят. В войну деревню сожгли, многих жителей расстреляли за связи с партизанами. Тем сильнее отозвался поступок Лукьяновича в сердцах односельчан.

Николай Зинкевич:

Он из наших мест родом. Вынес там девочку, этот памятник посвятили его личности. Здесь в деревне им очень гордились. Это же наш земляк, он на такое пошел. Вроде бы враги были, а тут такое милосердие.