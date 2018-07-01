Успех 2 «Т»: талант и труд. В честь самых одарённых выпускников в Минске прошёл бал – репортаж СТВ

Новости Беларуси. 30 июня в Минске прошел Республиканский бал выпускников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По традиции глава государства вручил награды и поздравил самых талантливых и перспективных: победителей конкурсов и олимпиад, золотых медалистов и стипендиатов спецфонда Президента.

После расчета на три, у них выходит все на отлично. Впереди – первые, слегка неуверенные па во взрослую жизнь. Лауреат, стипендиат, волонтер. Этот литературный пассаж вместо классического.

Выпускник БГУ Анна Садовская также, как и в танце, легко парила над научными и дипломными работами. А теперь с весомым багажом переводческого опыта изящно входит в конкурентную борьбу рынка труда. Сохраняя при этом непосредственность, присущую филологам. «Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном

Что ж, мечты в Беларуси сбываются. И здесь уже принцессы и принцы могут позволить себе селфи с Королём – ректором БГУ. Купить билет на этот балл невозможно, впрочем, как и красный диплом в Беларуси.

Пропуском сюда служат личные заслуги. 2 «Т»: талант и труд. Стипендиаты Президентского фонда, лауреаты международных конкурсов – это золотая молодежь Беларуси. Для нее и напутствие по-отцовски.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы – дети Беларуси. Современной, независимой Беларуси. Комфортные, стартовые условия для вас созданы. Согласитесь, для специалистов, еще не проявивших себя в профессии, получить первое гарантированное рабочее место – это высокое доверие. Вы это не понимаете и не поймете (оно трудно понимается, когда оно есть). Эта гарантия означает, что государство дает вам первую рекомендацию. Все остальное зависит только от вас.

Главные действующие лица – выпускники 2018, за одним столом с официальными лица государства. От такой одухотворенной атмосферы даже железная леди белорусской политики – вспомнила годы студенчества. Тогда взлетные полосы к карьерным высотам для молодежи никто не расчищал.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Государство дает первую возможность, первое рабочее место. Сегодняшний вечер подтверждение тому, что самое пристальное внимание – молодым.

Здесь почти 250 талантов, а это каждый двухсотпятидесятый выпускник белорусских вузов 2018 года. Вот это конкурс выдержали. Не останавливаться на достигнутом – напутствие Президента. Александр Лукашенко:

Будьте сильными. Верьте в себя, хотя бы, как я верю в вас. Обязательно ставьте высокие и благородные цели, и чем выше, тем лучше. Если вы будете упорно трудиться над тем, чтоб достичь этих целей, если он есть (бог – прим. ред.), он вам поможет. Не говоря уже о нас. Мы обязаны это делать.

Высокие скорости современной цивилизации детей Вайбера не пугают. Анна и её партнер по вальсу Андрей – звездная пара сначала лицея БГУ, а затем и главного вуза страны. Оба уже студентами – показали себя в профессии.

Девушка с успехом освоила трудности перевода. Оценили это даже итальянские дипломаты.

Паоло Тонини, заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Беларуси:

В Италии интерес к Беларуси растет. Особенно мы готовы к сотрудничеству в вопросах зеленой экономики. И вот такие белорусские специалисты смогут наши страны сделать ещё ближе.

Еще одна особенность нынешнего поколения – настойчивость и стремительность, выраженная в гигабайтах. Но и через объективы девайсов можно видеть незыблемые вещи. Такими их вылепили, слегка обтесали, научили и сделали педагоги. Александр Лукашенко:

Учитель и ученик растут вместе. Вы действительно вместе прожили эти годы. Пройдя тернистый, но увлекательный путь в мир новых знаний, умений, опыта, стали мудрее и, я уверен, внутренне богаче. Вчерашних студентов педагоги и родители передают в руки самого строгого и требовательного учителя, имя которому – Жизнь.

Вузовский преподаватель мовы Анжелика Садовская, а дома мама Анны Садовской – привила дочери не только любовь к науке, но прежде ко всему родному. А теперь оба филолога не могут найти общего языка. Мама настаивает открыть окно в Европу, условия дочери – только для того, чтобы вновь открыть дверь отчего дома.

Анжелика Садовская, доцент филологического факультета БГУ:

Я можа і хацела, каб яна паехала і пажыла дзесьці. Але яна у мяне такі патрыёт, што кажа: там веды трэба набываць, а тут – прымяняць.