Алон Шогам: «Израиль был создан людьми, которые фактически приехали отсюда»

Новости Беларуси. Представители дипкорпуса приняли участие в фестивале «В Беларуси как дома», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале
Новости Беларуси. Представители дипкорпуса приняли участие в фестивале «В Беларуси как дома», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале
Для участников встречи подготовили разнообразную программу. На сцене друг друга сменяли солисты и танцевальные коллективы, показавшие все разнообразие культур.
Фестиваль проводится уже во второй раз. Причём в 2017 году он был сугубо в национальном стиле. На этот раз демонстрировали всё многообразие, в том числе и кухни.
Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
Израиль был создан людьми, которые фактически приехали отсюда. То, что мы видим здесь – настоящая культура, культура людей. Я думаю, что больше, чем показать культуру людей, ничего не может быть, как дипломатия. Дипломатия — это тоже показать людям людей других. Мы это делаем здесь.