Алон Шогам: «Израиль был создан людьми, которые фактически приехали отсюда»

Фестиваль проводится уже во второй раз. Причём в 2017 году он был сугубо в национальном стиле. На этот раз демонстрировали всё многообразие, в том числе и кухни.

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:

Израиль был создан людьми, которые фактически приехали отсюда. То, что мы видим здесь – настоящая культура, культура людей. Я думаю, что больше, чем показать культуру людей, ничего не может быть, как дипломатия. Дипломатия — это тоже показать людям людей других. Мы это делаем здесь.