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Федеральный президент Австрии о «Тростенце»: Я восхищен тем, как в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориал

29 июня 2018 11:41
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Новости Беларуси. Беларусь вносит важный вклад в сохранение памяти о Второй мировой войне. Такое заявление сделал 29 июня Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен во время посещения мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федеральный президент Австрии о «Тростенце»: Я восхищен тем, как в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориал-1

Иностранные гости почтили память погибших и ознакомились с экспозицией, представленной в двух вагонах, в которых перевозили пленников.

Федеральный президент Австрии о «Тростенце»: Я восхищен тем, как в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориал-4

Скульптур монумента «Врата памяти» Константин Костюченко рассказал о создании композиции и ее значении. Кроме того, Федеральный президент Австрии вместе с супругой посадил дерево недалеко от монумента «Врата памяти».

Федеральный президент Австрии о «Тростенце»: Я восхищен тем, как в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориал-7

Александр Ван дер Беллен, Федеральный президент Австрии:
Очень важно не забывать жертв, их имена и, самое главное, как именно они погибли. Беларусь вносит важный вклад, потому что открывает миру снова это место. Я восхищен тем, как в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориальный комплекс. Это значимо не только для Беларуси, но и для Австрии, Европы, и всего мира.

Федеральный президент Австрии о «Тростенце»: Я восхищен тем, как в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориал-10

В составе зарубежной делегации находится также экс-президент Австрии Хайнц Фишер. Он отметил, что история его семьи тесно связана с лагерем смерти «Тростенец». Сюда в 1942 году вывезли родственников его супруги. По его словам, в Европе информация об этом месте начала появляться сравнительно недавно – около 15 лет назад.

# Вторая мировая война # общество # Александр Ван дер Беллен # Хайнц Фишер # Фотофакт

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