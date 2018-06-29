Федеральный президент Австрии о «Тростенце»: Я восхищен тем, как в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориал
Новости Беларуси. Беларусь вносит важный вклад в сохранение памяти о Второй мировой войне. Такое заявление сделал 29 июня Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен во время посещения мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иностранные гости почтили память погибших и ознакомились с экспозицией, представленной в двух вагонах, в которых перевозили пленников.
Скульптур монумента «Врата памяти» Константин Костюченко рассказал о создании композиции и ее значении. Кроме того, Федеральный президент Австрии вместе с супругой посадил дерево недалеко от монумента «Врата памяти».
Александр Ван дер Беллен, Федеральный президент Австрии:
Очень важно не забывать жертв, их имена и, самое главное, как именно они погибли. Беларусь вносит важный вклад, потому что открывает миру снова это место. Я восхищен тем, как в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориальный комплекс. Это значимо не только для Беларуси, но и для Австрии, Европы, и всего мира.
В составе зарубежной делегации находится также экс-президент Австрии Хайнц Фишер. Он отметил, что история его семьи тесно связана с лагерем смерти «Тростенец». Сюда в 1942 году вывезли родственников его супруги. По его словам, в Европе информация об этом месте начала появляться сравнительно недавно – около 15 лет назад.