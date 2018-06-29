Федеральный президент Австрии о «Тростенце»: Я восхищен тем, как в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориал

Новости Беларуси. Беларусь вносит важный вклад в сохранение памяти о Второй мировой войне. Такое заявление сделал 29 июня Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен во время посещения мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранные гости почтили память погибших и ознакомились с экспозицией, представленной в двух вагонах, в которых перевозили пленников.

Скульптур монумента «Врата памяти» Константин Костюченко рассказал о создании композиции и ее значении. Кроме того, Федеральный президент Австрии вместе с супругой посадил дерево недалеко от монумента «Врата памяти».

Александр Ван дер Беллен, Федеральный президент Австрии:

Очень важно не забывать жертв, их имена и, самое главное, как именно они погибли. Беларусь вносит важный вклад, потому что открывает миру снова это место. Я восхищен тем, как в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориальный комплекс. Это значимо не только для Беларуси, но и для Австрии, Европы, и всего мира.