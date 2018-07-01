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Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

01 июля 2018 13:04
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Новости Беларуси. Празднику любая погода не помеха – доказывают могилёвчане. День рождение любимого города они отмечают накануне главного государственного праздника страны. Областному центру исполнился 751 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Жители Могилёва разных веков теперь украшают фасад этнографического музей. Масштабная художественная композиция «Горожане» ко Дню города в Год малой родины подарила землякам Вера Юркова. Чтобы реализовать задумку, художнице потребовались десятки литров акриловой краски и месяц работы.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения-4

Вера Юркова, член союза художников Беларуси:
Вот эта угаданная мной тема легла на душу всем горожанам. Пока я делал роспись, ко мне подходило столько людей и все выражали своё добро и благодарили меня.

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А театрализованное шествие по центральной городской улице переносит уже в современность города. Здесь всё самое лучшее, то, чем гордится Могилёв. На праздник города приехали делегации городов-побратимов из семи стран мира.

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Гости из немецкого Виттенберга, признаются, что визит в Могилёв быстрее поможет забыть ужас от футбольной катастрофы сборной Германии на планетарном форуме. Здесь им не дают скучать.

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Могилёв масштабно отметил 751 день рождения-15

Хайнц Вемайер, председатель немецко-российского общества Виттенберга (Германия):
Особо нравятся люди, культура, чистота, порядок и гостеприимство.

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Артурас Шульсас, заместитель мэра Клайпеды (Литва):
В Беларуси был где-то 9 лет назад. Могу сказать, что все изменения позитивные. Люди, белорусы, очень гостеприимные, сердечные. Это мы давно знаем.

2018 год для Могилёва ответственный. В октябре здесь ждут гостей V Форума регионов Беларуси и России. Город готовится и меняется на глазах.

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Владимир Цумарев, председатель Могилёвского горисполкома:
Конечно, нам ещё много надо сделать к этому Форуму. Самое главное - трудовые коллективы, общественность Могилёва нацелены на это.

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Концерты, дискотеки, выставки, интерактивные площадки, фестивали красок и водных фонариков. Куда не глянь, везде праздник, везде улыбки и отличное настроение. Даже несмотря на проливной дождь.

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Светлана Черненко, житель Могилёва:
Ничего страшного, что плохая погода. У всего Могилёва хорошее настроение.

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Алина Мороз, житель Могилёва:
У нас самый лучший город, потому что здесь всегда весело, люди открытые, много праздников.

А ещё в 2018 году Могилёв носит статус молодёжной столицы страны. Наверняка потому на День города пешеходную улицу отдали молодым и креативным.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения-35

Юрий Прокопенко, СТВ:
Все большие выходные Могилёв будет праздновать. Это только так называется – День города. На самом деле, дней целых три. Таким образом, горожан подведут к главному государственному празднику – Дню Независимости.

# Достопримечательности Могилевской области # общество # Вера Юркова # Хайнц Вемайер # Владимир Цумарев # Алина Мороз # Фотофакт

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