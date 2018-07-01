Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Новости Беларуси. Празднику любая погода не помеха – доказывают могилёвчане. День рождение любимого города они отмечают накануне главного государственного праздника страны. Областному центру исполнился 751 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Могилёва разных веков теперь украшают фасад этнографического музей. Масштабная художественная композиция «Горожане» ко Дню города в Год малой родины подарила землякам Вера Юркова. Чтобы реализовать задумку, художнице потребовались десятки литров акриловой краски и месяц работы.

Вера Юркова, член союза художников Беларуси:

Вот эта угаданная мной тема легла на душу всем горожанам. Пока я делал роспись, ко мне подходило столько людей и все выражали своё добро и благодарили меня.

А театрализованное шествие по центральной городской улице переносит уже в современность города. Здесь всё самое лучшее, то, чем гордится Могилёв. На праздник города приехали делегации городов-побратимов из семи стран мира.

Гости из немецкого Виттенберга, признаются, что визит в Могилёв быстрее поможет забыть ужас от футбольной катастрофы сборной Германии на планетарном форуме. Здесь им не дают скучать.

Хайнц Вемайер, председатель немецко-российского общества Виттенберга (Германия):

Особо нравятся люди, культура, чистота, порядок и гостеприимство.

Артурас Шульсас, заместитель мэра Клайпеды (Литва):

В Беларуси был где-то 9 лет назад. Могу сказать, что все изменения позитивные. Люди, белорусы, очень гостеприимные, сердечные. Это мы давно знаем.



2018 год для Могилёва ответственный. В октябре здесь ждут гостей V Форума регионов Беларуси и России. Город готовится и меняется на глазах.

Владимир Цумарев, председатель Могилёвского горисполкома:

Конечно, нам ещё много надо сделать к этому Форуму. Самое главное - трудовые коллективы, общественность Могилёва нацелены на это.

Концерты, дискотеки, выставки, интерактивные площадки, фестивали красок и водных фонариков. Куда не глянь, везде праздник, везде улыбки и отличное настроение. Даже несмотря на проливной дождь.

Светлана Черненко, житель Могилёва:

Ничего страшного, что плохая погода. У всего Могилёва хорошее настроение.

Алина Мороз, житель Могилёва:

У нас самый лучший город, потому что здесь всегда весело, люди открытые, много праздников. А ещё в 2018 году Могилёв носит статус молодёжной столицы страны. Наверняка потому на День города пешеходную улицу отдали молодым и креативным.