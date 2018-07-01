Могилёв масштабно отметил 751 день рождения
Новости Беларуси. Празднику любая погода не помеха – доказывают могилёвчане. День рождение любимого города они отмечают накануне главного государственного праздника страны. Областному центру исполнился 751 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители Могилёва разных веков теперь украшают фасад этнографического музей. Масштабная художественная композиция «Горожане» ко Дню города в Год малой родины подарила землякам Вера Юркова. Чтобы реализовать задумку, художнице потребовались десятки литров акриловой краски и месяц работы.
Вера Юркова, член союза художников Беларуси:
Вот эта угаданная мной тема легла на душу всем горожанам. Пока я делал роспись, ко мне подходило столько людей и все выражали своё добро и благодарили меня.
А театрализованное шествие по центральной городской улице переносит уже в современность города. Здесь всё самое лучшее, то, чем гордится Могилёв. На праздник города приехали делегации городов-побратимов из семи стран мира.
Гости из немецкого Виттенберга, признаются, что визит в Могилёв быстрее поможет забыть ужас от футбольной катастрофы сборной Германии на планетарном форуме. Здесь им не дают скучать.
Хайнц Вемайер, председатель немецко-российского общества Виттенберга (Германия):
Особо нравятся люди, культура, чистота, порядок и гостеприимство.
Артурас Шульсас, заместитель мэра Клайпеды (Литва):
В Беларуси был где-то 9 лет назад. Могу сказать, что все изменения позитивные. Люди, белорусы, очень гостеприимные, сердечные. Это мы давно знаем.
2018 год для Могилёва ответственный. В октябре здесь ждут гостей V Форума регионов Беларуси и России. Город готовится и меняется на глазах.
Владимир Цумарев, председатель Могилёвского горисполкома:
Конечно, нам ещё много надо сделать к этому Форуму. Самое главное - трудовые коллективы, общественность Могилёва нацелены на это.
Концерты, дискотеки, выставки, интерактивные площадки, фестивали красок и водных фонариков. Куда не глянь, везде праздник, везде улыбки и отличное настроение. Даже несмотря на проливной дождь.
Светлана Черненко, житель Могилёва:
Ничего страшного, что плохая погода. У всего Могилёва хорошее настроение.
Алина Мороз, житель Могилёва:
У нас самый лучший город, потому что здесь всегда весело, люди открытые, много праздников.
А ещё в 2018 году Могилёв носит статус молодёжной столицы страны. Наверняка потому на День города пешеходную улицу отдали молодым и креативным.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Все большие выходные Могилёв будет праздновать. Это только так называется – День города. На самом деле, дней целых три. Таким образом, горожан подведут к главному государственному празднику – Дню Независимости.