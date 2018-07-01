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Собирались начать новую жизнь, но попали в яму Тростенца: Курт Маркс узнал о судьбе родителей, найдя их имена застывшими в мраморе

01 июля 2018 17:24
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Новости Беларуси. Фашизм в один миг перевернул мир вверх дном. Не различая своих и чужих. 8 ноября 1941 года из Гамбурга в лагерь смерти под Минском отправился первый поезд с немецкими евреями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Собирались начать новую жизнь, но попали в яму Тростенца: Курт Маркс узнал о судьбе родителей, найдя их имена застывшими в мраморе-1

«Дорогой сын! Прежде чем уехать, хотим тебе сказать, что любим тебя. Будь добр к окружающим. Будь счастлив, здоров, трудолюбив. Думай о нас. Мы тебя очень любим». В письме ровно двадцать пять слов. Это последнее, что успели сказать своему сыну Ирма и Зигмунд Маркс. Семейная пара собиралась начать новую жизнь в Америке, но из Кельна, как и многие их соотечественники, немцы по рождению, но евреи по национальности, 

прямым рейсом отправились в расстрельную яму Тростенца.

О судьбе родителей господин Маркс узнает лишь спустя десятилетия – найдет их имена застывшими в мраморе.

Собирались начать новую жизнь, но попали в яму Тростенца: Курт Маркс узнал о судьбе родителей, найдя их имена застывшими в мраморе-4

Курт Маркс:
Вот это имена моих папы и мама на плитах в Тростенце. Мне было 13, когда меня разделили с моей семьей. Мне повезло, что я попал в Англию. Мои родители не успели. Я позже нашел в архиве документы, что поезд выехал из Кельна в 6 утра 20 июля 1942. 24 их уже расстреляли.

Собирались начать новую жизнь, но попали в яму Тростенца: Курт Маркс узнал о судьбе родителей, найдя их имена застывшими в мраморе-7

# Вторая мировая война # общество # Курт Маркс # Фотофакт

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