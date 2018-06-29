Александр Лукашенко президенту Германии: «Ваш приезд будет иметь для наших людей именно положительный резонанс»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как у нас говорят, вы большой молодец, что приехали на это мероприятие. Это вызовет положительный резонанс в нашем белорусском обществе. Дело здесь не столько в политике, сколько в моральном аспекте.

Вас в Беларуси очень хорошо знают не только политики, но и весь народ, потому что наш народ очень политизирован, не меньше чем в Германии. Поэтому ваш приезд будет иметь для наших людей именно положительный резонанс, тем более вы не первый раз в Минске и в этом Дворце. «Нормандская четверка» – это в том числе и ваше детище.

Было бы неправильным, если бы я не поблагодарил вас за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы вам за это очень благодарны. Мы это помним, тем более все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель, то, о чем она нам говорила, мы со своей стороны реализовали все. Хочу вас попросить передать ей самые добрые пожелания и привет от всего белорусского народа.