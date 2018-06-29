Александр Лукашенко президенту Германии: «Ваш приезд будет иметь для наших людей именно положительный резонанс»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 июня встретился с президентом Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава белорусского государства поблагодарил Франка-Вальтера Штайнмайнера за вклад в нормализацию отношений Беларуси с ЕС. На встрече во Дворце Независимости главы государств отметили значимость сегодняшнего события для обеих сторон. Обсудили двусторонние отношения и международную повестку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как у нас говорят, вы большой молодец, что приехали на это мероприятие. Это вызовет положительный резонанс в нашем белорусском обществе. Дело здесь не столько в политике, сколько в моральном аспекте.
Вас в Беларуси очень хорошо знают не только политики, но и весь народ, потому что наш народ очень политизирован, не меньше чем в Германии. Поэтому ваш приезд будет иметь для наших людей именно положительный резонанс, тем более вы не первый раз в Минске и в этом Дворце. «Нормандская четверка» – это в том числе и ваше детище.
Было бы неправильным, если бы я не поблагодарил вас за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы вам за это очень благодарны. Мы это помним, тем более все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель, то, о чем она нам говорила, мы со своей стороны реализовали все. Хочу вас попросить передать ей самые добрые пожелания и привет от всего белорусского народа.
Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный президент Республики Германия:
Я хотел бы поблагодарить вас за приглашение принять участие в открытии мемориала. То, что мы вместе побывали там сегодня утром, не просто формальность. Вы протянули нам руку для примирения и мы благодарны за это. Высоко ценим и ту роль, которую Беларусь сыграла в переговорах «Нормандской четверки» и в подписании соглашений, которые и получили название в честь вашей столицы. Я надеюсь, что Украина и Россия будут придерживаться их, а мы шаг за шагом приблизимся к миру на континенте.
Президенты также вспомнили исторические переговоры нормандской четверки, которые состоялись в Минске. Лидер Германии попросил показать тот зал, чтобы освежить воспоминания трехлетней давности. И вот этот момент: с заметным чувством ностальгии почетный гость осматривает зал – зал, в котором писалась история, и с которого началась история мирных переговоров по Украине. В целом обе встречи прошли в очень теплой атмосфере, по итогам общения участники переговоров обменялись подарками.