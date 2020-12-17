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Задержан администратор Telegram-канала «ВОЛЬНЫ БЕЛАРУС». Мужчина призывал читателей к протестам

17 декабря 2020 16:48
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Новости Беларуси. Очередные примеры того, как активное участие в деструктивных Telegram-каналах может привести на скамью подсудимых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержан администратор Telegram-канала «ВОЛЬНЫ БЕЛАРУС». Мужчина призывал читателей к протестам-1

В Брестской области мужчина размещал сообщения с оскорблениями и клеветой в отношении милиционера в чате «Каратели Беларуси». 27-летний житель Ивацевичей является фигурантом уголовного дела по факту надругательства и уничтожения государственного флага. Мужчина признал свою вину и раскаивается в содеянном.

Завершено расследование дела о надругательстве над государственным флагом

Задержан администратор Telegram-канала «ВОЛЬНЫ БЕЛАРУС». Мужчина призывал читателей к протестам-4

Также установлен владелец и администратор Telegram-каналов и чатов «ВОЛЬНЫ БЕЛАРУС» и «Могилев ЗАДЕРЖАНИЯ», а также деструктивных сообществ в социальной сети «ВКонтакте». 31-летний мужчина призывал читателей к протестам. На этом он не остановился и создал собственный YouTube-канал, контент на котором сумел монетизировать. Там он вел прямые трансляции с несанкционированных акций.

Задержан администратор Telegram-канала «ВОЛЬНЫ БЕЛАРУС». Мужчина призывал читателей к протестам-7

Я администратор Telegram-канала «ВОЛЬНЫ БЕЛАРУС» и YouTube-канала, в которых размещал ролики оппозиционной направленности. Я призываю всех – сейчас я задержан сотрудниками милиции, и сотрудники милиции мне объясняли, что в моем чате находятся какие-то материалы, возможно, переписки – я призываю всех не совершать ничего, никаких противозаконных действий, никаких преступлений и не разжигать вражду между людьми.

Оба фигуранта ранее привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

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# Акции протеста # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

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