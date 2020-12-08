«Хочу попросить прощения». Житель Кобрина оскорбил милиционера в Telegram-канале

Мужчина раскаялся в содеянном и объяснил свой поступок тем, что, находясь в нетрезвом состоянии, поддался информации, опубликованной агрессивно настроенными участниками канала.

Новости Беларуси. Житель Кобрина в одном из Telegram-каналов разместил оскорбительные комментарии в адрес милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почитал в Telegram-канале «Каратели Беларуси» информацию о Назаруке Вадиме по поводу того, что он в первые дни после выборов избивал людей, что меня очень возмутило, поэтому я решил написать комментарий оскорбительного характера. Свою вину признаю, раскаиваюсь, хочу попросить прощения у инспектора Назарука.

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