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«Хочу попросить прощения». Житель Кобрина оскорбил милиционера в Telegram-канале

08 декабря 2020 13:41
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Новости Беларуси. Житель Кобрина в одном из Telegram-каналов разместил оскорбительные комментарии в адрес милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина раскаялся в содеянном и объяснил свой поступок тем, что, находясь в нетрезвом состоянии, поддался информации, опубликованной агрессивно настроенными участниками канала.

Материалы проверки переданы следователям для правовой оценки действий жителя Кобрина.

«Хочу попросить прощения». Житель Кобрина оскорбил милиционера в Telegram-канале-1

Почитал в Telegram-канале «Каратели Беларуси» информацию о Назаруке Вадиме по поводу того, что он в первые дни после выборов избивал людей, что меня очень возмутило, поэтому я решил написать комментарий оскорбительного характера. Свою вину признаю, раскаиваюсь, хочу попросить прощения у инспектора Назарука.  

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# Акции протеста # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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