Улицы Парижа вновь полнятся горами мусора из-за нехватки работников коммунальных служб

Видео, где французы обитают в давно привычном и понятном для них пейзаже, разлетелись по сети. Примерно так обстоят дела с раздельным сбором отходов в густонаселенном мигрантами 18-м округе европейской столицы.

В одну кучу свалено все: и пластик, и стекло, и остатки романтического ужина. Париж вновь наращивает мусорные горы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной неприглядного состояния улиц стала нехватка работников коммунальных служб либо же их нежелание выходить на работу. С марта в Париже периодически проходят забастовки, из-за чего в городе могут неделями не собирать бытовые отходы. Последняя забастовка была направлена против повышения пенсионного возраста в стране.

В июле недовольство рабочего класса вызвал новый план по сокращению госбюджета, который был представлен премьером Франсуа Байру. В списке непопулярных мер: заморозка пенсий и социальных выплат в 2026 году. Кроме того, предложено отменить два выходных дня, мотивируя это необходимостью увеличить трудовую отдачу.

Впрочем, с принятием этого документа французское правительство рискует получить всеобщую забастовку на рабочих местах. А в сочетании со стремительным падением рейтинга премьера последний может заработать и вотум недоверия.