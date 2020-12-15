Завершено расследование дела о надругательстве над государственным флагом

Установлены парень и девушка, которые 7 ноября сняли белорусский символ с фасада здания на улице Красной. После этого они переместились на Куйбышева, где флаг облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о надругательстве над государственным флагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

В момент совершения преступления молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. С их слов, именно это и стало причиной такого поступка. Происходящее очевидцы снимали на камеру мобильного телефона.

В настоящий момент 18-летним парню и девушке предъявлено обвинение в совершении злостного хулиганства и в надругательстве над государственными символами. К девушке применена мера пресечения в виде залога, к парню – личное поручительство. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Следствие разыскивает еще одного участника данного преступления.