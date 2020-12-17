Организация беспорядков на БМЗ: уголовное дело направлено в суд

Новости Беларуси. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело об организации беспорядков на БМЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По материалам дела, 17 августа обвиняемые, будучи осведомленными о технологических процессах завода, незаконно проникли на территорию промзоны, впустив туда и посторонних лиц, после чего заблокировали проезжую часть дороги и остановили движение технологического транспорта. Доставка сырья в цеха была прервана, что привело к частичной остановке выплавки стали.