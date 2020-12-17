Как Минздрав рекомендует встретить Новый год?
Новости Беларуси. Во вторую волну COVID-19 Минздрав отмечает более активный прирост заболевших и рекомендует отказаться от новогодних корпоративов. При этом подчеркивается: обстановка напряженная, но управляемая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней подряд количество выздоровевших превышает число новых случаев заболевания. За сутки зарегистрированы 1834 пациента с COVID, выписаны – 2024.
Когда Беларусь выйдет на плато, как изменилась работа врачей и насколько эффективны лекарства в борьбе с вирусом – эти и другие темы накануне обсуждали наши коллеги в эфире «Беларусь 1» в программе «Понятная политика».
Шла речь и о дополнительных мерах профилактики COVID-19, в частности Министерство здравоохранения выступило с инициативой о проведении акции «Новый год – домашний праздник».
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Здесь мы призываем, конечно же, население в том числе не посещать общественные места, рестораны, кафе, корпоративы те же, ограничить посещение и родственников, потому что здесь риск тоже определенный есть, особенно для населения, которое имеет определенные проблемы со здоровьем, хронические заболевания, возрастные особенности. Поэтому рекомендуем проводить, как это и было заведено всегда, Новый год – это действительно домашний праздник.
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