Прямой эфир

Как Минздрав рекомендует встретить Новый год?

17 декабря 2020 16:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во вторую волну COVID-19 Минздрав отмечает более активный прирост заболевших и рекомендует отказаться от новогодних корпоративов. При этом подчеркивается: обстановка напряженная, но управляемая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней подряд количество выздоровевших превышает число новых случаев заболевания. За сутки зарегистрированы 1834 пациента с COVID, выписаны – 2024.  

Как Минздрав рекомендует встретить Новый год?-1

Когда Беларусь выйдет на плато, как изменилась работа врачей и насколько эффективны лекарства в борьбе с вирусом – эти и другие темы накануне обсуждали наши коллеги в эфире «Беларусь 1» в программе «Понятная политика».  

Шла речь и о дополнительных мерах профилактики COVID-19, в частности Министерство здравоохранения выступило с инициативой о проведении акции «Новый год – домашний праздник».  

Как Минздрав рекомендует встретить Новый год?-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Здесь мы призываем, конечно же, население в том числе не посещать общественные места, рестораны, кафе, корпоративы те же, ограничить посещение и родственников, потому что здесь риск тоже определенный есть, особенно для населения, которое имеет определенные проблемы со здоровьем, хронические заболевания, возрастные особенности. Поэтому рекомендуем проводить, как это и было заведено всегда, Новый год – это действительно домашний праздник.  

Читайте также:

Главврач «шестёрки»: как никогда, эта эпидемия подчеркнула актуальность здорового образа жизни

Минздрав: мы отмечаем в ходе второй волны более большой рост, чем при первой волне

Александр Тарасенко: надеюсь, к концу декабря мы всё-таки выйдем на плато, затем пойдёт постепенное снижение

# Коронавирус # общество # Александр Тарасенко # Иван Эйсмонт # Виктория Сенкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Впервые с молотка может уйти полностью готовая гостиница. На аукцион выставили здание на Зыбицкой
17 декабря 2020 15:59

Впервые с молотка может уйти полностью готовая гостиница. На аукцион выставили здание на Зыбицкой

«Жена блогера понемногу осваивается». Мнение Андрея Муковозчика об интервью Светланы Тихановской The New Yorker
17 декабря 2020 15:59

«Жена блогера понемногу осваивается». Мнение Андрея Муковозчика об интервью Светланы Тихановской The New Yorker

Главврач «шестёрки»: как никогда, эта эпидемия подчеркнула актуальность здорового образа жизни
17 декабря 2020 15:35

Главврач «шестёрки»: как никогда, эта эпидемия подчеркнула актуальность здорового образа жизни