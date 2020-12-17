Юрий Горбич о коронавирусе: по сравнению с весной врачи в Беларуси научились лечить

Новости Беларуси. Во вторую волну COVID-19 Минздрав отмечает более активный прирост заболевших и рекомендует отказаться от новогодних корпоративов. При этом подчеркивается: обстановка напряженная, но управляемая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней подряд количество выздоровевших превышает число новых случаев заболевания. За сутки зарегистрированы 1834 пациента с COVID, выписаны – 2024.

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО:

Нельзя сказать узко, что мы действовали методом проб и ошибок, но просто мы нарабатывали собственный опыт, мы смотрели, где какой препарат реально лучше работает. И почему я сейчас не стесняюсь говорить? Потому что по сравнению с весной врачи в Республике Беларусь научились лечить. Это правда. По одной простой причине. Потому что я прекрасно вспоминаю свои ощущения и коллег в марте-феврале 2020 года, когда ты, в принципе, теоретически знаешь, но чем это все закончится – вот оно достаточно сложно предсказуемо.