КПД в 3 раза выше щепы! Почему фермеры всё чаще переходят на пеллеты?
Свое круглый год и по доступной цене. Важная задача, поставленная Президентом – обеспечить внутренний рынок в межсезонье отечественными овощами. Над ее решением работают не только государственные тепличные комбинаты, но и фермерские хозяйства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее Александр Лукашенко давал поручение проработать вопрос использования пеллетных котлов для обогрева теплиц. Он включает как льготное кредитование для установки оборудования, так и доступные цены на древесные пеллеты.
Например, в Столинском районе уже есть опыт в использовании котельной на местных видах топлива и его масштабируют. Когда все в плюсе – знает Кристина Протосовицкая.
Не дань моде, а острая необходимость. Пять лет назад при возведении двух гектаров стеклянных теплиц перед фермером Владимиром Клочко встал вопрос: как обогревать? Оказалось, что подвести газ не удастся из-за нехватки мощности газопровода. И чтобы не оставить часть агрогородка Ольшаны без тепла, фермер построил котельную на местных видах топлива. Мощность котла до 5 мегаватт. За год на обогрев уходит пять тысяч кубов щепы, а вот пеллет – в три раза меньше.
Пархомчик: наступило время для формирования цены на пеллеты для фермерских хозяйств. Как будут регулировать – читайте здесь.
Владимир Клочко, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Семинис»:
У нас есть дрова на целый год вперед. Это щепа. У нас есть слоя дробилки. Мы надробили, но мы их не трогаем. Поэтому мы держим неприкосновенный запас на год вперед. Дешевая щепа – мы сейчас покупаем щепу. Пеллеты логистически дешевле щепы. Они не такая габаритные. КПД в три раза больше на пеллетах. Легче операторам с пеллетами. Пеллеты удобнее.
В белорусском климате котельная хозяйства работает с ноября по апрель ежедневно, а затем в режиме протапливания. В нынешние холодные ночи это необходимость. Принцип «большой батареи» – поддерживают тепло в резервуаре с водой, которая по трубам переходит в теплицы.
Лукашенко: картошку мы выращивать умеем! Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России.
Владимир Клочко:
Сегодня утром пришел, в шесть утра батареи потрогал, они теплые. На улице +12, а то маловато. Нужно 18-19 градусов. Вот в этом преимущество!
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