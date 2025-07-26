КПД в 3 раза выше щепы! Почему фермеры всё чаще переходят на пеллеты?

Свое круглый год и по доступной цене. Важная задача, поставленная Президентом – обеспечить внутренний рынок в межсезонье отечественными овощами. Над ее решением работают не только государственные тепличные комбинаты, но и фермерские хозяйства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Александр Лукашенко давал поручение проработать вопрос использования пеллетных котлов для обогрева теплиц. Он включает как льготное кредитование для установки оборудования, так и доступные цены на древесные пеллеты.