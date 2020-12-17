Михаил Русый провёл прямую линию: «Много людей вносят предложения конкретные по улучшению законодательства»

Большинство обращений касались жилищной сферы. Интересовались также, как проходит реабилитация пациентов, переболевших COVID-19. Поступали не только вопросы, но и предложения. Например, как благоустроить город. Высказывали даже идеи по поводу оплаты дорожного сбора. С начала 2020 года комиссия по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики рассмотрела более тысячи обращений. Как показывает практика, треть из них можно было решить на местах.

Михаил Русый, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я хочу сказать, что много вопросов возникает от того, что невнимательно рассматривают их на месте. Особенно это касается, допустим, обустройства безбарьерной среды для инвалидов. Любой вопрос можно решить. Много людей вносят предложения конкретные по улучшению законодательства, из приема мы видим, где у нас есть проблемы в той или иной законодательной сфере, чтобы потом при подготовке законов на следующий год их учитывать. Идут очень хорошие предложения и по оплате дорожного сбора.

Парламентарии продолжат практику приемов граждан и телефонных линий и в 2021 году. Это возможность держать руку на пульсе, понимать запросы людей.