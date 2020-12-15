Задержана администратор Telegram-канала «Контроль автозаков Минск»

Новости Беларуси. Сотрудники милиции вышли на 25-летнюю минчанку, которая являлась одним из основных управленцев канала «Контроль автозаков Минск», пользователи которого информировали о передвижениях техники силовых структур по городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщина не только регулярно принимала участие в протестах в Минске, но и размещала в публичном мессенджере призывы к насильственным действиям относительно правоохранителей.
Приблизительно с середины лета я администрирую Telegram-чат «Контроль автозаков Минск» и примерно с конца сентября сопутствующий ему чат «ЧАТ лошков-петушков». В основном чате занимаемся тем, что делимся местоположением служебной техники силовых структур с целью помочь людям избежать ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанной и к иным противоправным действиям.
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