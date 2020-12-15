Задержана администратор Telegram-канала «Контроль автозаков Минск»

Новости Беларуси. Сотрудники милиции вышли на 25-летнюю минчанку, которая являлась одним из основных управленцев канала «Контроль автозаков Минск», пользователи которого информировали о передвижениях техники силовых структур по городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина не только регулярно принимала участие в протестах в Минске, но и размещала в публичном мессенджере призывы к насильственным действиям относительно правоохранителей.