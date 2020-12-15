Прямой эфир

Задержана администратор Telegram-канала «Контроль автозаков Минск»

15 декабря 2020 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники милиции вышли на 25-летнюю минчанку, которая являлась одним из основных управленцев канала «Контроль автозаков Минск», пользователи которого информировали о передвижениях техники силовых структур по городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина не только регулярно принимала участие в протестах в Минске, но и размещала в публичном мессенджере призывы к насильственным действиям относительно правоохранителей.

Задержана администратор Telegram-канала «Контроль автозаков Минск»-1

Приблизительно с середины лета я администрирую Telegram-чат «Контроль автозаков Минск» и примерно с конца сентября сопутствующий ему чат «ЧАТ лошков-петушков». В основном чате занимаемся тем, что делимся местоположением служебной техники силовых структур с целью помочь людям избежать ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанной и к иным противоправным действиям.

Читайте также:

«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста

«Хочу попросить прощения». Житель Кобрина оскорбил милиционера в Telegram-канале

В Бресте 35-летний участник массовых беспорядков стал фигурантом уголовного дела

# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Праздник для каждого ребёнка. В Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши сердца – детям»
15 декабря 2020 06:26

Праздник для каждого ребёнка. В Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши сердца – детям»

«К Новому году это для нас очень большой подарок». Как изменилась 20-я поликлиника Минска после реконструкции?
14 декабря 2020 21:15

«К Новому году это для нас очень большой подарок». Как изменилась 20-я поликлиника Минска после реконструкции?

ГАИ проводит профилактические акции в Минске. Пешеходам задают загадки и дарят подарки
14 декабря 2020 21:08

ГАИ проводит профилактические акции в Минске. Пешеходам задают загадки и дарят подарки