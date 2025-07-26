Пархомчик: наступило время для формирования цены на пеллеты для фермерских хозяйств

Свое круглый год и по доступной цене. Важная задача, поставленная Президентом – обеспечить внутренний рынок в межсезонье отечественными овощами. Над ее решением работают не только государственные тепличные комбинаты, но и фермерские хозяйства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее Александр Лукашенко давал поручение проработать вопрос использования пеллетных котлов для обогрева теплиц. Он включает как льготное кредитование для установки оборудования, так и доступные цены на древесные пеллеты.

В Столинском районе, который еще называют большим белорусским огородом, 75 фермерских хозяйств. В объемах производства сельхозпродукции района на фермеров приходится четверть, при том что выделено всего 3,5 тысячи гектаров. Использовать пеллеты для обогрева теплиц уже намерены 3 фермерских хозяйства.