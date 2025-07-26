Пархомчик: наступило время для формирования цены на пеллеты для фермерских хозяйств

Свое круглый год и по доступной цене. Важная задача, поставленная Президентом – обеспечить внутренний рынок в межсезонье отечественными овощами. Над ее решением работают не только государственные тепличные комбинаты, но и фермерские хозяйства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее Александр Лукашенко давал поручение проработать вопрос использования пеллетных котлов для обогрева теплиц. Он включает как льготное кредитование для установки оборудования, так и доступные цены на древесные пеллеты.
В Столинском районе, который еще называют большим белорусским огородом, 75 фермерских хозяйств. В объемах производства сельхозпродукции района на фермеров приходится четверть, при том что выделено всего 3,5 тысячи гектаров. Использовать пеллеты для обогрева теплиц уже намерены 3 фермерских хозяйства.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Единственный вопрос, который сегодня задают руководители, – это формирование цены на пеллеты. Вы знаете, что правительство приняло решение в части стоимости пеллет для населения. Наступило то время, когда нужно подготовить такой же документ, но в части наших фермерских хозяйств, тех людей, которые на белорусской земле выращивают разную плодоовощную продукцию. Я уже представляю, какая цена должна быть, какой объем нужно закупать на площадь 1 гектар, чтобы перейти и выполнить поручение Президента во время отчета. Схема реальная.
Фермеры, как никто другой, знают цену своему труду и точно знают, что для них выгодно. Если будет справедливая стоимость пеллет и стабильные объемы отгрузки, то вопрос использовать или нет даже не будет стоять. Тем более, что в стране есть и свои производители отопительного оборудования.
КПД в 3 раза выше щепы! Почему фермеры все чаще переходят на пеллеты?