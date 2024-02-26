Зачем уничтожаются национальные движения? Боровик объяснил, какие системы вертикали не нравятся Западу

Вадим Боровик, политолог:

Для чего уничтожаются национальные движения? Почему сильные лидеры или системы, выстроенные по такой строгой вертикали, неудобны? Это эффективные конкуренты, они видят свои национальные интересы в мире и имеют внутри силу, чтобы их отстаивать. Плюс, отстаивать их на внешней арене. Поэтому неудобен Путин, Лукашенко, неудобны некоторые лидеры в Европе. К Венгрии имеют претензии, потому что у них более взвешенная позиция. В отношении Сербии (они хотели бы гораздо более четко обозначить свои позиции в мире, национальные интересы), но колоссальное давление, никакой демократии. Все под угрозой санкций.

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