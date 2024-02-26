Сокол: общество ответственно подходит к выбору депутатов – уроки прошлого нас многому научили

Активность избирателей всех возрастов, порядок на участках и отсутствие нарушений – чтобы добиться столь высокого уровня проведения электоральной кампании, была проведена огромная работа, отмечают эксперты. В том числе просветительская. Как итог, белорусы сплотились и выступили единым фронтом, сделав выбор в пользу независимой, процветающей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Достанко, декан факультета международных отношений БГУ:

Это, конечно, пример политической социализации нашего государства. Мне хотелось бы отметить, насколько удачно была проведена вся вот эта вот информационная кампания. Нашим государством было очень доходчиво все изложено, объяснено. Мне кажется, это очень интересная кампания.