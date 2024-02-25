Политолог высказалась о реакции Вучича на смерть Навального и возможных последствиях для России

Виктория Федосова, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Когда мы видим заявления Вучича – я видела его реакцию на смерть Алексея Навального – конечно, такой резонансный повод, который сразу европейские политики начали качать. Вучич вынужден был сказать, что, может быть, это повлияет на отношения с Россией. Конечно, ни на что это не повлияет. Он просто пытается, опять же, надеть маску демократии, приняв правила игры, где Путину, Кремлю, российской власти сразу вменили вину без всяких расследований, без ничего. Вучич, естественно, на это реагирует так, одновременно говоря, что санкции все равно мы не будем поддерживать.

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