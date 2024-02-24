Советник партии «Альтернатива для Германии»: наше население против поддержки Украины и её вступления в ЕС
Европа нам друг, враг или так? Отношения Беларуси и Запада обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Очевидно, что доминирующий в Европе истеблишмент настроен резко против Беларуси и России. Несмотря на это такая политическая сила, как «Альтернатива для Германии», в последнее время расширила число сторонников. Можно ли из этого сделать вывод, что простым европейцам в своей массе чужды русофобия, другие фобии элит в отношении незападных стран?
Юрий Кофнер, экономист, советник по вопросам экономической политики партии «Альтернатива для Германии»:
Опросы показывают, что все-таки большая часть населения с подозрением относится к России. 65 %, почти 70 %, например, относится благосклонно к НАТО. Но при этом 60 % населения против санкций в отношении России. 70 % населения Германии считают, что санкции против России и Беларуси нанесли серьезный экономический урон. Например, цены на электричество выросли на треть в течение последних двух лет. Больше всего население против дальнейшей поддержки Украины и вступления Украины в ЕС. Это говорит о том, что большинство населения не хочет втягиваться в конфликт западных элит против России и Беларуси и просто хочет доброжелательных взаимовыгодных отношений и с Россией, и с Беларусью.
Что касается того, что 60 % боится России, я думаю, что это, конечно, работа СМИ. Большинство людей в Германии, к сожалению, не понимают, что СМИ в Германии не независимые, не объективные, а подконтрольные в том числе американским транснациональным корпорациям.
Юрий Кофнер:
На прошлой неделе министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер представила план по противодействию так называемым якобы правым экстремистам. Конечно, мы такими не являемся, но нас так называют, в том числе потому что мы хотим отмены санкций в отношении Беларуси и России и дружественных отношений.
Но что этот план собой представляет? Конкретное совершение преступления – например, разжигание ненависти. Уже достаточно подозрений в этом, потенциал к этому. Самое интересное, кто определяет, кто есть правый экстремист? СМИ кого-то очерняют. Сейчас достаточно, если ты имеешь социальное влияние, можешь своим друзьям говорить, что ты не согласен с политикой правящей партии, правящего правительства, ты уже имеешь потенциал, имеешь социальное влияние, таким образом против тебя уже сейчас могут применять определенные меры. Это меры тоталитарных государств. Например, может быть запрещен въезд и выезд за границу, чтобы встретиться с коллегами, другими политиками. Проверяются счета, отслеживаются платежи. Требуется от банков теперь сообщить о пожертвованиях нашей партии. Это уже много раз происходило, что банковские счета были закрыты просто политикам. По сути, мы видим сейчас в Германии вещи, которые были только в 30-х гг.
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