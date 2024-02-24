Очевидно, что доминирующий в Европе истеблишмент настроен резко против Беларуси и России. Несмотря на это такая политическая сила, как «Альтернатива для Германии», в последнее время расширила число сторонников. Можно ли из этого сделать вывод, что простым европейцам в своей массе чужды русофобия, другие фобии элит в отношении незападных стран?

Юрий Кофнер, экономист, советник по вопросам экономической политики партии «Альтернатива для Германии»:

Опросы показывают, что все-таки большая часть населения с подозрением относится к России. 65 %, почти 70 %, например, относится благосклонно к НАТО. Но при этом 60 % населения против санкций в отношении России. 70 % населения Германии считают, что санкции против России и Беларуси нанесли серьезный экономический урон. Например, цены на электричество выросли на треть в течение последних двух лет. Больше всего население против дальнейшей поддержки Украины и вступления Украины в ЕС. Это говорит о том, что большинство населения не хочет втягиваться в конфликт западных элит против России и Беларуси и просто хочет доброжелательных взаимовыгодных отношений и с Россией, и с Беларусью.

Что касается того, что 60 % боится России, я думаю, что это, конечно, работа СМИ. Большинство людей в Германии, к сожалению, не понимают, что СМИ в Германии не независимые, не объективные, а подконтрольные в том числе американским транснациональным корпорациям.