Оригинальный завтрак. Готовим лепешки с гуакамоле и жареным яйцом

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня предлагаю порадовать ваших родных и близких таким оригинальным завтраком, как лепешки с гуакамоле и жареным яйцом. И для этого блюда нам понадобится дрожжевое тесто, куриное яйце, авокадо, кинза, лайм, томат, красный лук и томатный соус.

Нам понадобится авокадо, желательно спелое, ложкой достаем сердцевину. Если вы купили твердое авокадо, то есть несколько способов, как сделать его более мягким. Один из способов достаточно долгий, один быстрый. Долгий способ: на ночь положить его в темное место с бананом. Быстрый способ: это завернуть его в пленку пищевую и поставить микроволновку буквально на одну, две минуты. Разминаем авокадо вилкой. Классическое гуакамоле готовят из таких ингредиентов, как авокадо, лайм и зелень (либо петрушка, либо кинза). Также можно добавить томаты, в нашем случае будем добавлять красный лук. Это делается для того, чтобы придать ему более яркий, насыщенный вкус и цвет.

Авокадо разминаем тщательно вилкой, чтобы не было больших кусочков. Почему мы не перебиваем блендером? Блендером получится не текстурированная паста. Надо, чтобы сохранилась текстура, чтобы маленькие кусочки авокадо присутствовали. Чтобы авокадо не темнело, добавляем сок половинки лайма. Если нет лайма, можно добавить лимон. Лайм придает блюду более насыщенный и приятный вкус и запах. Также понадобится один томат. Нарезаем его мелким кубиком. Гуакамоле – это универсальная добавка к любому высококалорийному блюду. Особенно оно хорошо подходит к мучным блюдам, к мясным. Его также можно использовать как намазку на бутерброды. Можно использовать как гарнир либо как один из ингредиентов для салата.

Также понадобится красный лук. На два авокадо нам потребуется 50 граммов красного лука. Если мы будем использовать белый лук, то берем его в два раза меньше, так как он более острый. Лук нарезаем обязательно очень мелко, как помидор. Также нам понадобится кинза. Если нет кинзы, можно заменить ее петрушкой и мелко нарезать. Добавляем соль, свежемолотый черный перец и немного масла. Перемешиваем. Гуакамоле готово, отставляем его в сторону.

Подготовим лепешки. Для этого нам понадобится дрожжевое тесто. Оно у нас покупное, готовое. Для приготовления лепешек можно использовать необязательно дрожжевое тесто. Можно сделать обычное пресное, в которое будет идти мука, вода и яйцо. Для того чтобы лепешки были более воздушные, добавляйте в тесто горячую воду. В принципе осталось только обжарить лепешки и собрать наше блюдо. Выкладываем лепешки на разогретые сухие сковородки и подсушим с двух сторон. Буквально по 2-3 минуты. После того как мы их подсушим с двух сторон, добавим немного растительного масла и зажарим их, чтобы они были хрустящие. Лепешки подсохли с двух сторон. Сейчас добавляем растительное масло и обжариваем их. Хорошенько зажариваем их, чтобы они были хрустящими. Также понадобится три яичницы-глазуньи. Яйца вбиваем на разогретую сковородку и накрываем крышкой, чтобы они хорошенько запеклись. Все ингредиенты готовы, осталось только собрать блюдо. И теперь нам понадобится томатный соус.

Кисло-сладкий вкус спелых томатов с добавлением натуральных специй и зелени. Тмин, перец черный, перец душистый и укроп сушеный, чеснок сушеный, который перемалывается непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить их все полезные свойства. Это томатный соус «Минский» торговой марки «ВкуSноВ». Только натуральные ингредиенты без добавления фруктовых пюре, ГМО, красителей и усилителей вкусов. Соус отлично дополнит вкус ваших любимых овощей, гарниров, мясных и рыбных блюд. Позаботьтесь о здоровье в вашей семье.