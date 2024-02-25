Драган Станоевич: «Мы потеряли независимость. Нами управляют американские и другие западные посольства»

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии:

Наша сила «Мы – голос из народа». Политическая сила народа так называемая сейчас является уже парламентской партией. Мы тогда и сейчас заявляем четко свою политику в отношении вообще всех процессов глобальных, которые происходят, в отношении того, что пытаются уничтожить национальный суверенитет государства – семью, культуру, традиции, веру и так далее. В этом контексте мы выступали и будем выступать, чтобы отношения между Сербией и Беларусью были подняты на совершенно другой уровень, потому что наши народы это заслуживают. Это во-первых.

Во-вторых, то, что Сербия так позорно под давлением Брюсселя ввела санкции против Беларуси, против страны и против человека, Президента Беларуси – единственного в тот момент, когда НАТО совершала агрессию в отношении Сербии, кто прилетел и не боялся, дал поддержку, это настолько цинично и низко, что одна из первых наших задач будет инициатива снятия санкций с Беларуси и естественного развития наших взаимоотношений во всех смыслах – экономических, политических и других – на наивысший уровень, потому что это самый близкий народ, самое близкое государство. И просто позорно, чтобы мы под давлением Брюсселя отворачивались от наших близких друзей.