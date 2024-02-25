Драган Станоевич: «Мы потеряли независимость. Нами управляют американские и другие западные посольства»

Европа нам друг, враг или так? Отношения Беларуси и Запада обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Европа нам друг, враг или так? Отношения Беларуси и Запада обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Драган Станоевич, депутат парламента Сербии:
Наша сила «Мы – голос из народа». Политическая сила народа так называемая сейчас является уже парламентской партией. Мы тогда и сейчас заявляем четко свою политику в отношении вообще всех процессов глобальных, которые происходят, в отношении того, что пытаются уничтожить национальный суверенитет государства – семью, культуру, традиции, веру и так далее. В этом контексте мы выступали и будем выступать, чтобы отношения между Сербией и Беларусью были подняты на совершенно другой уровень, потому что наши народы это заслуживают. Это во-первых.
Во-вторых, то, что Сербия так позорно под давлением Брюсселя ввела санкции против Беларуси, против страны и против человека, Президента Беларуси – единственного в тот момент, когда НАТО совершала агрессию в отношении Сербии, кто прилетел и не боялся, дал поддержку, это настолько цинично и низко, что одна из первых наших задач будет инициатива снятия санкций с Беларуси и естественного развития наших взаимоотношений во всех смыслах – экономических, политических и других – на наивысший уровень, потому что это самый близкий народ, самое близкое государство. И просто позорно, чтобы мы под давлением Брюсселя отворачивались от наших близких друзей.
Драган Станоевич:
Мы – оппозиция власти, но, в отличие от прозападной оппозиции, мы не есть оппозиция к государству. И это существенная разница. Это первое. Второе: мы против власти, потому что мы считаем, что мы потеряли независимость. Нами управляют американские и другие западные посольства. Они командуют, кому быть министром, кому быть на каких должностях и куда вести курс Сербии. Соответственно, Брюссель тоже управляет всеми процессами. Они хотят Сербию поставить полностью на колени. К сожалению, наша власть в этом участвует. И мы как движение считаем, что мы должны вести независимую политику. Мы должны разорвать все вредные соглашения и прекратить вообще дальнейшие разговоры с ними о так называемом европейском пути. Потому что на этом европейском пути мы теряем свою независимость. Мы теряем все то ценное, что есть в нашей стране. И они нам навязывают свои законы. Они нас уничтожают, они разделяют нашу территорию, нашу землю, нашу страну. Они хотят нас заставить признать, что это не наш народ и не наша страна. Поэтому это так называемый безальтернативный путь европейский для нас просто пагубный для нашего государства.
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