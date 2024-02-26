В Могилёвской области подтопило мосты и дороги. Уровень воды в Днепре поднялся на 1,5 метра за сутки
Новости Беларуси. Уровень воды в Днепре за сутки увеличился на 1,5 метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой внезапный подъем привел к затоплению сразу нескольких мостов и участков дорог в Могилевской области.
От паводков пострадали четыре района. В их числе Славгородский, где в реке Проня буквально утонули низководный путепровод и участок дороги вблизи деревень Летяги и Улуки. За сутки уровень здесь поднялся на 30 сантиметров. По словам местных жителей, еще вчера ручей можно было перешагнуть, а сегодня воды по колено.
Андрей Бабичев, начальник Славгородского РОЧС:
При достижении критического уровня подъема воды своевременно уведомляются все заинтересованные: РОВД, скорые, райпо – для доставки продовольствия. На этот период закрывается движение, объезд указан на схеме маршрута, которая установлена непосредственно возле знака.
Вода пришла и в деревню Летяги. Жители откачивают ее из погребов и канализационных колодцев. На обеспечение сельчан всем необходимым это не повлияло, для транспорта организован объезд. Однако это прибавляет 40 километров к привычному маршруту.
Михаил Шевкунов, житель деревни Летяги:
В колодце воды много, в погребе. Картошку подняли, спасаем, как можем. Дорога здесь по кругу, все равно приезжают, когда Проня разлита.
В Могилевоблгидромете отмечают, что уровень воды на всех реках региона, кроме Березины в Бобруйске, продолжает расти. Пик, а затем и активная фаза паводка ожидаются во второй половине марта. Свои коррективы могут внести и погодные условия.