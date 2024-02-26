В Могилёвской области подтопило мосты и дороги. Уровень воды в Днепре поднялся на 1,5 метра за сутки

Новости Беларуси. Уровень воды в Днепре за сутки увеличился на 1,5 метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой внезапный подъем привел к затоплению сразу нескольких мостов и участков дорог в Могилевской области.

От паводков пострадали четыре района. В их числе Славгородский, где в реке Проня буквально утонули низководный путепровод и участок дороги вблизи деревень Летяги и Улуки. За сутки уровень здесь поднялся на 30 сантиметров. По словам местных жителей, еще вчера ручей можно было перешагнуть, а сегодня воды по колено.