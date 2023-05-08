Зачем нужна территориальная оборона? Рассказал Игорь Чибисов

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.

Алена Сырова, СТВ:

Буквально вчера я смотрела репортажи о том, как территориалов наших готовят. Сколько скепсиса еще год или два назад эта тема вызывала, сейчас смотрю – все осознают, для чего это делается.

Кирилл Казаков, СТВ:

В той же Украине территориальная оборона, в Польше территориальная оборона, в Прибалтике. Это ничего нового.