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Зачем нужна территориальная оборона? Рассказал Игорь Чибисов

08 мая 2023 18:12
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Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.  

Алена Сырова, СТВ:  
Буквально вчера я смотрела репортажи о том, как территориалов наших готовят. Сколько скепсиса еще год или два назад эта тема вызывала, сейчас смотрю – все осознают, для чего это делается.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
В той же Украине территориальная оборона, в Польше территориальная оборона, в Прибалтике. Это ничего нового.  

Зачем нужна территориальная оборона? Рассказал Игорь Чибисов-1

Игорь Чибисов, военный аналитик:  
Первыми начали мы 20 лет назад. У меня, честно говоря, были немного скептические отношения: что такое территориальная оборона, когда у нас тут такие вооруженные силы?  

Кирилл Казаков:  
У нас республика партизан – территориальная оборона, ушедшая в лес.  

Игорь Чибисов:  
Когда начала складываться сложная военно-политическая обстановка вокруг Беларуси, я понял, что да. В Польше планируют увеличить до 300 тысяч, а у нас 60 тысяч, 120 тысяч – реальная оборона. Понятно, что территориальная оборона на себя возьмет отдельные вопросы. Они сформулированы: по охране объектов и прочее. Вольфович сказал, что будет 1,5 миллиона. Лично для себя как для человека дела осознал, что с созданием территориальной обороны и народного ополчения белорусский народ понимает, что всенародное дело – защита нашего отечества. Тут каждый должен это знать. Если он призывного возраста…. Прошли все военкоматы, кто мог призваться, те, кто не призвались, обойдутся и так…  

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# Национальная безопасность # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Игорь Чибисов # Фотофакт

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