Зачем нужна территориальная оборона? Рассказал Игорь Чибисов

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.
Алена Сырова, СТВ:
Буквально вчера я смотрела репортажи о том, как территориалов наших готовят. Сколько скепсиса еще год или два назад эта тема вызывала, сейчас смотрю – все осознают, для чего это делается.
Кирилл Казаков, СТВ:
В той же Украине территориальная оборона, в Польше территориальная оборона, в Прибалтике. Это ничего нового.
Игорь Чибисов, военный аналитик:
Первыми начали мы 20 лет назад. У меня, честно говоря, были немного скептические отношения: что такое территориальная оборона, когда у нас тут такие вооруженные силы?
Кирилл Казаков:
У нас республика партизан – территориальная оборона, ушедшая в лес.
Игорь Чибисов:
Когда начала складываться сложная военно-политическая обстановка вокруг Беларуси, я понял, что да. В Польше планируют увеличить до 300 тысяч, а у нас 60 тысяч, 120 тысяч – реальная оборона. Понятно, что территориальная оборона на себя возьмет отдельные вопросы. Они сформулированы: по охране объектов и прочее. Вольфович сказал, что будет 1,5 миллиона. Лично для себя как для человека дела осознал, что с созданием территориальной обороны и народного ополчения белорусский народ понимает, что всенародное дело – защита нашего отечества. Тут каждый должен это знать. Если он призывного возраста…. Прошли все военкоматы, кто мог призваться, те, кто не призвались, обойдутся и так…
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