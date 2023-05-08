«По пояс были засыпаны цветами». Вот что поразило кандидата военных наук во время поездки в Литву?

Алена Сырова, СТВ: Касаемо защиты праздника 9 Мая, защиты нашей страны. Есть такое ощущение, что нет у нашего народа, у большинства, реального понимания, что это нуждается в защите. 9 Мая празднуется на государственном уровне. Снимаются репортажи, города украшены. Хочешь или не хочешь, но ты будешь погружен в повестку. Помните выражение главы государства перед 2020 годом, что гусеницами лязгают у рубежей. Были те, кто ухмылялись, мол, плохо слышно. Я думаю, что военные не улыбались и лязг гусениц слышали прекрасно. Сейчас мы видим, что во многих очень близких нам странах неспокойно. В Беларуси все под контролем. Поэтому большинство абсолютно расслаблено, занимается своими делами, собирается завтра пойти и почтить память героев, выйти на гулянья. Складывается впечатление, что это уголок мира и стабильности, который стал для нас обыденностью. Непоколебимый. Может, стоит немножечко отрезвить народ?

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Сказать, что стоит кого-то отрезвлять, наверное, не совсем правильно. Нужно ли говорить подрастающему поколению о Великой Победе? Сегодня утром ко мне в спальню вбежал сын и говорит: папа, музыкантам подвезли снаряды в Артемовск. Потом сын спросил: папа, как пойдем завтра встречать Победу?

У меня до сих пор впечатления остались от Литвы. В 2012 или 2013 году был в Клайпеде. Был там памятник, который ныне снесен. Памятник тем, кто освободил город от немецко-фашистских захватчиков и подарил его Литве. Там с утра собралось столько людей! Хотя в этот год уже никому это не поощрялось. Туда убегали школьники с занятий. Туда приходил и стар, и млад. Это поразило до глубины души. Все приходили с цветами. Мы потом уехали, море, туда-сюда. Решили вечером опять заехать. Стоял там монумент: солдат, матрос, летчик. Я никогда в жизни такого не видел! Они по пояс были засыпаны цветами. В Литве, где этот праздник не празднуется. Это, наверное, на генном уровне есть у нас.

Кирилл Казаков, СТВ:

Поэтому там сейчас садят за эти поступки.

Андрей Богодель:

Сейчас за использование советской символики там предусматривается не только штраф, но и уголовное наказание. А диктатура у нас. Поэтому сегодня мы два разных полюса. Мы являемся тем островком стабильности, свободы во всех этих аспектов. Отрезвлять людей в том плане, что давайте взглянем на это с другой стороны, наверное, неправильно. У нас все идет своим чередом.

Алена Сырова:

Я о том, что чувство опасности притупленное. Когда мы не видим угрозы, она неосязаемая, если бы у нас запрещали празднование 9 Мая, конечно, мы бы защищали.

Кирилл Казаков:

Президент говорил о террористе, которого задержали в Гродно, что наши люди даже не понимали, сдали ему квартиру. Кто-то позвонил, сказал, тот же таксист. Но не каждый. Такое впечатление, что у нас только журналисты и военные думают о том, что по периметру война или, как минимум, враги.