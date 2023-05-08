Андрей Богодель: не было никогда в истории человечества конфликта против той страны, у которой есть ядерное оружие

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию. Алена Сырова, СТВ:

Ну так вам скажут: так мы тоже проводим учения.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Вне всякого сомнения. Именно для этого и проводятся учения. Вот мы здесь говорим, достаточно ли средств на оборону, как убедить людей в том, что надо. Да убеждать не надо – съездите в Хатынь. И после экскурсии по Хатыни уже никого убеждать не надо. Народ военный это понимает. Второй Хатыни нам не простить никогда в жизни, и мы никогда в жизни этого не допустим. Для чего сегодня мы говорим, что нам нужно тактическое оружие? Уже принято решение, уже подготовлены площадки, уже создаются соответствующие документы, которые по боевому применению для чего? Для того, чтобы исключить этот конфликт в отношении нас. Не было никогда в истории человечества, уверен, не будет военно-вооруженного конфликта против той страны, на территории которой располагается ядерное оружие, никогда этого не будет. Кирилл Казаков, СТВ:

И страны, в которой умеют им пользоваться. А летчики наши прошли же обучение, правильно? Андрей Богодель:

Да. Алена Сырова:

Наши летчики, да и наши военные в принципе. Но это та связка с Российской Федерацией, которая у нас работает очень хорошо. Президент же говорил, что дай Бог, чтобы у нас по экономическим аспектам у нас были такие отношения, которые выстроились между военными без всяких там дорожных карт. Андрей Шарупич: наш День Независимости – это День Независимости от фашизма, а не от Советского Союза. Читайте здесь.