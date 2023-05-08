Андрей Богодель: не было никогда в истории человечества конфликта против той страны, у которой есть ядерное оружие

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.
Алена Сырова, СТВ:
Ну так вам скажут: так мы тоже проводим учения.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Вне всякого сомнения. Именно для этого и проводятся учения. Вот мы здесь говорим, достаточно ли средств на оборону, как убедить людей в том, что надо. Да убеждать не надо – съездите в Хатынь. И после экскурсии по Хатыни уже никого убеждать не надо. Народ военный это понимает. Второй Хатыни нам не простить никогда в жизни, и мы никогда в жизни этого не допустим. Для чего сегодня мы говорим, что нам нужно тактическое оружие? Уже принято решение, уже подготовлены площадки, уже создаются соответствующие документы, которые по боевому применению для чего? Для того, чтобы исключить этот конфликт в отношении нас. Не было никогда в истории человечества, уверен, не будет военно-вооруженного конфликта против той страны, на территории которой располагается ядерное оружие, никогда этого не будет.
Кирилл Казаков, СТВ:
И страны, в которой умеют им пользоваться. А летчики наши прошли же обучение, правильно?
Андрей Богодель:
Да.
Алена Сырова:
Наши летчики, да и наши военные в принципе. Но это та связка с Российской Федерацией, которая у нас работает очень хорошо. Президент же говорил, что дай Бог, чтобы у нас по экономическим аспектам у нас были такие отношения, которые выстроились между военными без всяких там дорожных карт.
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Андрей Богодель:
Глава государства собрал военных на совещание – мы знаем. Там была секретная часть, о которой узнает узкий круг совершенно лиц. И можно сказать о том, что было открыто: мы все прекрасно понимаем, что глава государства обращает внимание на южный и западные рубежи – в большей степени на южный. В связи с чем предстоящий контрнаступ, о котором мы говорим, вы видите сплошные идут террористические акты, диверсионные акты различные, работают диверсионные группы, мы видели, как уничтожаются наши составы на территории Российской Федерации, мы видим, что творится, какие прорывы диверсионных групп совершались на брянском направлении.
Соответствующая работа проводится у нас для того, чтобы предотвратить эту возможность. Недавно совсем мы говорили о цифровых картах, которые должны были предоставить французы, но не предоставили. Для чего? Для пролета на низкой высоте, для того, чтобы эти системы радиоэлектронной борьбы, которые у нас находятся, чтобы не смогли их подавить, когда они будут действовать в автономном режиме. Для того, чтобы, как говорится, обойти те объекты, где стоят у нас новейшие радиационные станции, которые после 2012 года… Мы, наверное, единственная страна, которая обладает не просто системой ПВО, которую модернизируют, у нас адаптивная система ПВО. Мы готовы фактически сейчас к любой угрозе.
Кирилл Казаков:
Анатолий Анатольевич, объясните, что такое адаптивная система ПВО?
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Есть набор сил и средств, я по-простому объясню. В зависимости от угрозы, этот набор сил и средств комбинируется по направлениям, по составу и, исходя из этого набора, с любых высот, с любых направлений, с любой отражающей поверхностью способны выставить достойный заслон.
Что значит 9 Мая для военнослужащих? Рассказал Анатолий Булавко.