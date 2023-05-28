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Зачем делают информационные вбросы и кому это выгодно? Рассказал член научного совета при Совете безопасности РФ

28 мая 2023 18:32
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить».  

Зачем делают информационные вбросы и кому это выгодно? Рассказал член научного совета при Совете безопасности РФ-1

Надежда Сасс, СТВ:  
На ваших экранах графика главных задач информационной войны. Честно говоря, это достаточно эффективно получилось в той же Украине.  

Зачем делают информационные вбросы и кому это выгодно? Рассказал член научного совета при Совете безопасности РФ-4

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:
Да, все эти схемы, которые применяются в современных информационных войнах, операциях, предельно просты, как и очень проста базовая американская схема проведения информационных операций, которая лежит в основе всех операций, проводимых на каналах и открытых телекоммуникационных сетей американской разведки, начиная с 2016 года. Она простая, поэтому и эффективная, как и этот алгоритм, потому что там нечему ломаться. И в этом плане важно понимать, что таких противников, вооруженных очень хорошо технологиями простыми, но очень действенными, переиграть могут только государство и в первую очередь специальные службы, потому что это их поле, то есть сами по себе обычные граждане себя защитить не смогут. Если даже говорить, что надо относиться критически к информации, которая подается из разных источников, проверять, это все равно не спасает, потому что информационные вбросы, которые используются в современных операциях информационной войны, воздействуют на эмоциональную сферу человека. Их задача – сделать так, чтобы эмоциональная резко стартанула ввысь и подавила рациональную.  

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# Журналистика # общество # Надежда Сасс # Андрей Манойло # Фотофакт

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