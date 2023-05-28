Родители на детское пособие уходят в запой. Как «оздоравливают» такие семьи в Беларуси?

Новости Беларуси. Социальная поддержка – важный элемент в жизнедеятельности любого государства. Особенно когда речь идет о тех, кто попадает в трудную жизненную ситуацию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На это в свое время обратил внимание и наш глава государства. В Беларуси создана крепкая структура поддержки семей. К примеру, благодаря такой политике за последние 10 лет многодетных в стране стало в два раза больше. Сейчас таких семей более 120 тысяч. В принципе, на это мы и делали ставку еще в начале 2000-х. Никаких денег не жалко, ведь на кону демографическая безопасность. Но у медали две стороны. Речь о семьях, где детское пособие становится чуть ли не единственным источником дохода, который родители тратят вовсе не по назначению. В итоге страдают дети. Защитить их интересы – одно из поручений главы государства. В проблеме разбиралась Юлия Мычка.

Свой первый день рождения годовалая Анечка отмечает в доме ребенка. Вместо праздничного торта полезный десерт – запеченное яблоко. С высокой вероятностью ее маму лишат родительских прав и девочку будут готовить к усыновлению.

А вот Паше повезло больше, его родители на пути исправления. В выборе между алкоголем и сыном хрупкая надежда на стороне ребенка. Сегодня в Могилевском доме ребенка 33 воспитанника. 11 из них изъяты из многодетных семей.

Виктория Романенко, юрисконсульт Могилевского дома ребенка:

Количество детей у нас не очень высокое – 33 ребенка. Это нас радует. Потому что, когда я пришла на работу 13 лет назад в это учреждение, здесь было 140 детей. Это говорит о том, что система, которая создана в государстве по защите детей, работает. Одна их самых частых причин, по которым дети попадают в эти стены, – это алкогольная зависимость родителей. На то, чтобы взрослые опомнились, государство дает полгода. За это время они должны покончить с вредными привычками, найти работу, погасить задолженность за коммунальные услуги, наладить быт. В общем, доказать, что готовы начать новую жизнь. К счастью, родителей, которые вернулись из алкогольного плена к детям, больше, чем тех, кто продолжает искать смысл жизни на дне бутылки.

Виктория Романенко:

Процент возврата детей в семьи большой, где-то 40 % детей возвращаются обратно в биологические семьи. Это говорит о том, что все службы, которые задействованы в «оздоровлении» этой семьи, их работа не проходит зря. Выкинули ребенка в пакете! Эта новость шокировала всю Беларусь. Что теперь с девочкой? Читайте здесь. Семья Ольги Аладьевой одна из самых многодетных в Могилеве. Сейчас мама в одиночку воспитывает девять детей. Женщина стала заложницей сложной ситуации. 20 лет она была в декрете, но когда самому младшему ребенку исполнилось три года и выплаты от государства закончились, единственным источником дохода многодетной семьи стало пособие по утрате кормильца, которое получают старшие четыре ребенка. Это чуть больше тысячи рублей. Понятно, что такого бюджета большой семье едва хватало на питание.

Ольга Аладьева, многодетная мама:

Когда мне в свое время говорили: «Чем же их кормить?» – пока они были маленькие, я всем говорила: они же едят… Ну, они ели хорошо, но маленькие дети есть маленькие дети. Вот когда они подросли, тогда я поняла. Сама Ольга – сирота. Ее детство прошло в интернате, и она всегда мечтала о большой и дружной семье. За ее хрупкими плечами смерть первого супруга и два неудачных брака после. Многодетная мама никогда не употребляла спиртное. Говорит, что всегда старалась только для детей. Ольга Аладьева:

Я не пью, поэтому все деньги уходят только на них.

Эмилия Полях, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района Могилева:

Когда к нам поступила из школы информация о том, что семья будет признана находящейся в социально опасном положении, мы подключили все службы. И первое, на что мы сделали акцент, – это трудоустройство. Потому что низкий уровень социализации и утрата трудовых навыков привели к тому, что дети в семье уже начали совершать мелкие противоправные поступки. Многодетной маме помогли найти работу. Уже второй месяц Ольга трудится комплектовщицей на могилевском машиностроительном заводе. Она очень старается, и это самое главное условие для того, чтобы социально опасное положение ушло в прошлое.

Елена Побелустикова, заместитель директора могилевской средней школы № 15:

Мы поддерживаем очень тесную связь с мамой, которая может обратиться в любое время по мобильному телефону, и в полдесятого вечера, и в пол-одиннадцатого, когда у нее есть какая-то проблема, чтобы ее решить. Трудоустройство, долги, непослушные дети и даже еда в холодильнике. В «оздоровлении» каждой семьи, которой грозит социально опасное положение, участие принимают больше десятка государственных служб. Именно им приходится разматывать целый клубок годами накопившихся проблем. Помогают и словом, и делом.

Ольга Аладьева:

Было страшно, теперь жалею. Жалею, что не вышла. Разгружаешься на работе. С мамами, которые запутались, активно работают в могилевской SOS-Детской деревне. Чуть меньше половины семей, которые обращаются сюда за поддержкой, многодетные. Здесь в индивидуальных и семейных консультациях, арт-терапии, всевозможных тренингах родители со специалистами ищут выход.