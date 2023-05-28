«Ты должен слушаться в любом случае». Драган Станоевич о цветных революциях в Сербии

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Говорим сегодня об информационной войне, о манипулировании общественным мнением. Конечно, не можем не вспомнить и о цветных революциях, об определенных аналогиях, которые вызывают события в сегодняшней Украине, с событиями, которые происходили в Югославии. Если мы говорим о цветных революциях, Сербия же и столкнулась с этим феноменом, который для нас сегодня уже кажется чем-то обыденным.

Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:

Да, получается, что Сербия была первой жертвой информационной войны Запада, которую они готовили, чтобы дальше совершить преступления, которые закончил блок НАТО, который совершил агрессию. Сначала они использовали несколько классических стандартов: информационная подготовка к войне, какая-то конкретная провокация, которая взбудораживает народ, общественность. Обычно эта провокация сфальсифицирована, как это было на Косово, когда они показали якобы убитых афганцев, а на самом деле это были убитые сербы, но это был уже повод… Надежда Сасс:

Всегда ищутся сакральные жертвы в данных случаях.