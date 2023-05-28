«Ты должен слушаться в любом случае». Драган Станоевич о цветных революциях в Сербии
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Говорим сегодня об информационной войне, о манипулировании общественным мнением. Конечно, не можем не вспомнить и о цветных революциях, об определенных аналогиях, которые вызывают события в сегодняшней Украине, с событиями, которые происходили в Югославии. Если мы говорим о цветных революциях, Сербия же и столкнулась с этим феноменом, который для нас сегодня уже кажется чем-то обыденным.
Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:
Да, получается, что Сербия была первой жертвой информационной войны Запада, которую они готовили, чтобы дальше совершить преступления, которые закончил блок НАТО, который совершил агрессию. Сначала они использовали несколько классических стандартов: информационная подготовка к войне, какая-то конкретная провокация, которая взбудораживает народ, общественность. Обычно эта провокация сфальсифицирована, как это было на Косово, когда они показали якобы убитых афганцев, а на самом деле это были убитые сербы, но это был уже повод…
Надежда Сасс:
Всегда ищутся сакральные жертвы в данных случаях.
Драган Станоевич:
И получается, что эту революцию у нас организовали, то есть народ был недоволен тем, что происходит. И у нас происходит такой процесс, в 2000 году уже заплатили за это, и теперь такой же процесс. Получается, народ недоволен в большей степени той агентурой, которая приходит из Запада, то есть теми ценностями, которые уничтожают традиции, семью, культуру и так далее. И получается, что народ выходит на улицы. И тут вдруг появляются лидеры, которые стоят во главе этих протестов. А это те, которые являются слугами этой идеологии, этого режима. Они начинают использовать народ, недовольство народа. Они выставляют требования, про которые народ никто не спросил, то есть эти требования никакого отношения не имеют к народу. И они показывают президенту Сербии: или мы тебя свергаем, или ты выполняешь те условия, которые мы тебе ставим. И это их главный принцип демократичности – ты должен слушаться в любом случае. Или тебя свергают, на твое место ставят другого. И не важно, какие средства для этого нужны.
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