Выкинули ребёнка в пакете! Эта новость шокировала всю Беларусь. Что теперь с девочкой?

Юлия Мычка, корреспондент:

За судьбой этой крохи теперь следит вся страна. Месяц назад новорожденную девочку нашли на козырьке одного из домов Могилева. И само ее появление на свет стало громким делом, которое шокировало всю Беларусь.

Тихий микрорайон Могилева разбудила дикая новость: на козырьке магазина этой многоэтажки обнаружен новорожденный. Ребенок был завернут в полотенце и целлофановый пакет и, как утверждают специалисты, пролежал здесь не менее часа, и это при температуре не выше +5°С. Девочку обнаружила соседка, которая вышла на балкон, она же позвонила в милицию.

Пожалуйста, приезжайте, у нас на крыше в свертке пищит ребенок! Кто-то в пакете выкинул ребенка. Приезжайте побыстрее только. Пакет развязали, но боимся туда заглянуть.

Подробности, которыми стало обрастать дело, шокировали общественность. Выяснилось, что девочку родила местная жительница, которой 34 года. В семье воспитываются еще трое детей – годовалая девочка и мальчики двух и десяти лет. По словам соседей, обычная семья, на учете никогда не стояли, это подтверждают и официальные органы. Чтобы поставить точку в этом громком деле, следователи ждут результаты экспертизы. Девочка находится в доме ребенка.