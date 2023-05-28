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Выкинули ребёнка в пакете! Эта новость шокировала всю Беларусь. Что теперь с девочкой?

28 мая 2023 17:35
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Юлия Мычка, корреспондент: 
За судьбой этой крохи теперь следит вся страна. Месяц назад новорожденную девочку нашли на козырьке одного из домов Могилева. И само ее появление на свет стало громким делом, которое шокировало всю Беларусь. 

Выкинули ребёнка в пакете! Эта новость шокировала всю Беларусь. Что теперь с девочкой?-1

Тихий микрорайон Могилева разбудила дикая новость: на козырьке магазина этой многоэтажки обнаружен новорожденный. Ребенок был завернут в полотенце и целлофановый пакет и, как утверждают специалисты, пролежал здесь не менее часа, и это при температуре не выше +5°С. Девочку обнаружила соседка, которая вышла на балкон, она же позвонила в милицию. 

Выкинули ребёнка в пакете! Эта новость шокировала всю Беларусь. Что теперь с девочкой?-3

Пожалуйста, приезжайте, у нас на крыше в свертке пищит ребенок! Кто-то в пакете выкинул ребенка. Приезжайте побыстрее только. Пакет развязали, но боимся туда заглянуть. 

Выкинули ребёнка в пакете! Эта новость шокировала всю Беларусь. Что теперь с девочкой?-5

Подробности, которыми стало обрастать дело, шокировали общественность. Выяснилось, что девочку родила местная жительница, которой 34 года. В семье воспитываются еще трое детей – годовалая девочка и мальчики двух и десяти лет. По словам соседей, обычная семья, на учете никогда не стояли, это подтверждают и официальные органы. Чтобы поставить точку в этом громком деле, следователи ждут результаты экспертизы. Девочка находится в доме ребенка. 

Выкинули ребёнка в пакете! Эта новость шокировала всю Беларусь. Что теперь с девочкой?-7

Виктория Романенко, юрисконсульт Могилевского дома ребенка: 
Девочка здорова, все с ней хорошо. Будем надеяться, что и дальше ее судьба сложится благополучно и все у нее будет хорошо. 

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# Многодетные семьи в Беларуси # Юлия Мычка

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