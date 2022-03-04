Заболеваемость коронавирусом в Беларуси снизилась. Что ещё обсуждали на селекторном совещании с Кочановой?

Новости Беларуси. Сохранение здоровья нации остается важнейшей темой внутренней повестки. 4 марта председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер верхней палаты парламента уполномочена Президентом и отвечает за Минск. Борьба с пандемией – на ее личном контроле, такие совещания проходят регулярно. 4 марта о текущей ситуации доложил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, а главврачи больниц рассказали о наличии на складах лекарственных средств и необходимых для работы стационаров медизделий.

В преддверии длительных выходных участники совещания также обсудили график работы и дежурств учреждений здравоохранения, специалистов скорой помощи.