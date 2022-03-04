Прямой эфир

Заболеваемость коронавирусом в Беларуси снизилась. Что ещё обсуждали на селекторном совещании с Кочановой?

04 марта 2022 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сохранение здоровья нации остается важнейшей темой внутренней повестки. 4 марта председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заболеваемость коронавирусом в Беларуси снизилась. Что ещё обсуждали на селекторном совещании с Кочановой?-1

Спикер верхней палаты парламента уполномочена Президентом и отвечает за Минск. Борьба с пандемией – на ее личном контроле, такие совещания проходят регулярно. 4 марта о текущей ситуации доложил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, а главврачи больниц рассказали о наличии на складах лекарственных средств и необходимых для работы стационаров медизделий.

В преддверии длительных выходных участники совещания также обсудили график работы и дежурств учреждений здравоохранения, специалистов скорой помощи.

Заболеваемость коронавирусом в Беларуси снизилась. Что ещё обсуждали на селекторном совещании с Кочановой?-4

В целом заболеваемость COVID-19 во всех регионах Беларуси идет на спад. Как было отмечено, важную роль здесь сыграла грамотно выстроенная профилактическая работа, в том числе и на участках для голосования во время референдума.

Читайте также:

«Расположены в экологически чистых территориях». Как восстановиться после ковида в санатории и кому дадут путёвку бесплатно?

Минздрав: надеемся, что это последняя волна коронавируса в формате пандемии

«Про страх вообще не думал. Ехал помогать». Как студенты в Витебской области помогают бороться с коронавирусом?

# Коронавирус # общество # Наталья Кочанова # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Известны случаи проявления расизма». Что происходит с белорусами, которые находятся в Украине?
04 марта 2022 18:15

«Известны случаи проявления расизма». Что происходит с белорусами, которые находятся в Украине?

Фейк об обстреле Запорожской АЭС российскими войсками разрушен. Это прокомментировал Игорь Конашенков
04 марта 2022 18:11

Фейк об обстреле Запорожской АЭС российскими войсками разрушен. Это прокомментировал Игорь Конашенков

«Акты терроризма на железной дороге». В СК прокомментировали происшествие в Гомельской области
04 марта 2022 18:07

«Акты терроризма на железной дороге». В СК прокомментировали происшествие в Гомельской области