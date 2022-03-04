«Расположены в экологически чистых территориях». Как восстановиться после ковида в санатории и кому дадут путёвку бесплатно?

Всего за два года пандемия коронавирусной инфекции с завидной скоростью успела облететь целую планету. Потому сегодня шансы избежать встречи с опасным недугом невероятны малы. Что же делать, когда свидание с ковидом состоялось? Медики уверены, важно не только лечение, но и реабилитация. Восстановиться после затяжной болезни сегодня помогает государство.

Николай Орел, заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь: В системе Министерства труда и социальной защиты для санаторно-курортного лечения ветеранов войны, труда и инвалидов действует 4 санатория на 864 места, что позволяет в год оздоравливать более 17 тысяч человек. С июля 2020 года неработающие ветераны труда и инвалиды I и II группы получили право на внеочередное санаторно-курортное лечение и оздоровление в санатории нашей системы. Если они переболели пневмонией, ассоциированной с COVID-19.

Физиотерапия, бассейны, скандинавская ходьба в окружении живописного лесного массива. В общем, сервис на пять звезд. Точно не даст упасть духом и снова сдаться в плен коварной инфекции.

Николай Орел:

В наших учреждениях создана безбарьерная среда, необходимая лечебная база. Все наши санатории расположены в экологически чистых территориях. Именно соотношение природных и лечебных факторов способствует скорейшему выздоровлению граждан после перенесенной болезни. Кроме того, предусмотрены лечебная, дыхательная гимнастика. Весь комплекс физиотерапевтических процедур, которые проводятся под наблюдением врачей.