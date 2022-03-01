Минздрав: надеемся, что это последняя волна коронавируса в формате пандемии

Новости Беларуси. Санкции Евросоюза и Запада не создадут критических моментов в работе медучреждений Беларуси. Об этом заявил министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Санкции Евросоюза и Запада не создадут критических моментов в работе медучреждений Беларуси. Об этом заявил министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже два года система работает в крайне мобилизованном варианте. По части поставок препаратов, защитных средств и оборудования логистика налажена, заверил Дмитрий Пиневич.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы выходим из ситуации очередной волны. Будем надеяться, что эта волна была последняя в том формате, который звучит как пандемия. Потому что мы видим очень резкое снижение заболеваемости как в амбулаторном звене, так и видим то, чего ожидали – снижение количества заболевших, в том числе тяжелых пациентов.
Несмотря на то, что ковид ослабил хватку, медики и дальше рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Предполагается, что к осени коронавирус станет сезонным заболеванием.
Несколько больниц, роддом и некоторые отделения. Где в Минске теперь оказывают помощь в плановом режиме? Читайте здесь.