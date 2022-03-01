Минздрав: надеемся, что это последняя волна коронавируса в формате пандемии

Новости Беларуси. Санкции Евросоюза и Запада не создадут критических моментов в работе медучреждений Беларуси. Об этом заявил министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы выходим из ситуации очередной волны. Будем надеяться, что эта волна была последняя в том формате, который звучит как пандемия. Потому что мы видим очень резкое снижение заболеваемости как в амбулаторном звене, так и видим то, чего ожидали – снижение количества заболевших, в том числе тяжелых пациентов.