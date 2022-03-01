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Минздрав: надеемся, что это последняя волна коронавируса в формате пандемии

01 марта 2022 16:57
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Новости Беларуси. Санкции Евросоюза и Запада не создадут критических моментов в работе медучреждений Беларуси. Об этом заявил министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минздрав: надеемся, что это последняя волна коронавируса в формате пандемии-1

Уже два года система работает в крайне мобилизованном варианте. По части поставок препаратов, защитных средств и оборудования логистика налажена, заверил Дмитрий Пиневич.  

Минздрав: надеемся, что это последняя волна коронавируса в формате пандемии-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
Мы выходим из ситуации очередной волны. Будем надеяться, что эта волна была последняя в том формате, который звучит как пандемия. Потому что мы видим очень резкое снижение заболеваемости как в амбулаторном звене, так и видим то, чего ожидали – снижение количества заболевших, в том числе тяжелых пациентов.  

Минздрав: надеемся, что это последняя волна коронавируса в формате пандемии-7

Несмотря на то, что ковид ослабил хватку, медики и дальше рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Предполагается, что к осени коронавирус станет сезонным заболеванием.  

Несколько больниц, роддом и некоторые отделения. Где в Минске теперь оказывают помощь в плановом режиме? Читайте здесь.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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