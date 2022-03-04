Фейк об обстреле Запорожской АЭС российскими войсками разрушен. Это прокомментировал Игорь Конашенков
Новости Украины. Девятые сутки продолжается российская военная спецоперация в Украине. В ряде источников появилась информация о том, что Зеленский покинул страну и выехал в Польшу. Тем временем гуманитарная ситуация во многих районах близка к катастрофической. Многие пытаются уехать. Но помогать в эвакуации своим гражданам Киев не спешит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чуть позже Зеленский, видимо, пришел в себя и попытался обеспечить поддержку западных партнеров новой провокацией. Якобы российские войска обстреляли Запорожскую АЭС, один снаряд попал в энергоблок, и теперь ядерная безопасность нарушена, а Россия виновна в создании очага радиоактивного заражения. Но фейк очень быстро разрушили. Горел не энергоблок, а пятиэтажное здание учебно-тренировочного комплекса. «Грады» под стены АЭС поставили украинские войска, чтобы спровоцировать русских. А то, что выдавали за боевые снаряды – всего лишь осветительные ракеты.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:
4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы. Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещения было ликвидировано. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты атомной электростанции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме.
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