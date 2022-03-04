Фейк об обстреле Запорожской АЭС российскими войсками разрушен. Это прокомментировал Игорь Конашенков

Новости Украины. Девятые сутки продолжается российская военная спецоперация в Украине. В ряде источников появилась информация о том, что Зеленский покинул страну и выехал в Польшу. Тем временем гуманитарная ситуация во многих районах близка к катастрофической. Многие пытаются уехать. Но помогать в эвакуации своим гражданам Киев не спешит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуть позже Зеленский, видимо, пришел в себя и попытался обеспечить поддержку западных партнеров новой провокацией. Якобы российские войска обстреляли Запорожскую АЭС, один снаряд попал в энергоблок, и теперь ядерная безопасность нарушена, а Россия виновна в создании очага радиоактивного заражения. Но фейк очень быстро разрушили. Горел не энергоблок, а пятиэтажное здание учебно-тренировочного комплекса. «Грады» под стены АЭС поставили украинские войска, чтобы спровоцировать русских. А то, что выдавали за боевые снаряды – всего лишь осветительные ракеты.