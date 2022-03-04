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«Акты терроризма на железной дороге». В СК прокомментировали происшествие в Гомельской области

04 марта 2022 18:07
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Новости Беларуси. Информационная война, в которую деструктивные Telegram-каналы пытаются втягивать белорусов, может привести к реальным жертвам и катастрофам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Могилевской, Гомельской и Минской областях были задержаны злоумышленники, повредившие сигнальное оборудование железнодорожных путей.

О происшествии в Столбцовском районе читайте здесь.

«Акты терроризма на железной дороге». В СК прокомментировали происшествие в Гомельской области-1

Еще одна атака произошла 28 февраля на 57-м километре железнодорожного направления Жердь – Останковичи. Группа из трех террористов совершила поджог релейного шкафа сигнальной установки.

«Акты терроризма на железной дороге». В СК прокомментировали происшествие в Гомельской области-4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
По данным следствия, 30-летний житель Светлогорска поддерживал связь со своим родственником из Литвы, который с августа 2020 года скрывался там от уголовного преследования. Последний путем разговоров и переписок вовлек мужчину в экстремистскую деятельность и передал контакты Азарова – участника экстремистского формирования BYPOL. Житель Светлогорска связался с ним и получил проверочное задание. Необходимо было приехать на аэродром в Гомельской области и собрать сведения о нахождении там военных самолетов. Поставленную задачу мужчина выполнил вместе со своим знакомым. Получив отчет, Азаров дал очередные указания: осуществить акты терроризма на железной дороге.

Члены преступной группы задержаны и дают показания.

«Акты терроризма на железной дороге». В СК прокомментировали происшествие в Гомельской области-7

Инфраструктура Белорусской железной дороги взята под контроль милиции и внутренних войск. МВД в очередной раз предупреждает, что распространение призывов преступного характера в сети расценивается как акт терроризма и реакция будет максимально жесткой.

МВД: любые действия, совершенные в отношении инфраструктуры БЖД, будут квалифицированы как терроризм. Подробности здесь.

# Белорусская железная дорога # общество # Сергей Кабакович # Фотофакт

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