«Акты терроризма на железной дороге». В СК прокомментировали происшествие в Гомельской области

Новости Беларуси. Информационная война, в которую деструктивные Telegram-каналы пытаются втягивать белорусов, может привести к реальным жертвам и катастрофам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Могилевской, Гомельской и Минской областях были задержаны злоумышленники, повредившие сигнальное оборудование железнодорожных путей. О происшествии в Столбцовском районе читайте здесь.

Еще одна атака произошла 28 февраля на 57-м километре железнодорожного направления Жердь – Останковичи. Группа из трех террористов совершила поджог релейного шкафа сигнальной установки.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

По данным следствия, 30-летний житель Светлогорска поддерживал связь со своим родственником из Литвы, который с августа 2020 года скрывался там от уголовного преследования. Последний путем разговоров и переписок вовлек мужчину в экстремистскую деятельность и передал контакты Азарова – участника экстремистского формирования BYPOL. Житель Светлогорска связался с ним и получил проверочное задание. Необходимо было приехать на аэродром в Гомельской области и собрать сведения о нахождении там военных самолетов. Поставленную задачу мужчина выполнил вместе со своим знакомым. Получив отчет, Азаров дал очередные указания: осуществить акты терроризма на железной дороге. Члены преступной группы задержаны и дают показания.