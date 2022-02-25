«Про страх вообще не думал. Ехал помогать». Как студенты в Витебской области помогают бороться с коронавирусом?

Новости Беларуси. Беларусь достойно прошла путь в период борьбы с пандемией COVID-19. Это подчеркнул Александр Лукашенко на встрече с коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это была очень сильная спецоперация в стране в области здравоохранения по спасению людей. И ценность этого, отметил Президент, в единстве власти, общества и здравоохранения. Пример такой консолидации – помощь студентов медицинских вузов и колледжей врачам. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Студенты «медов» и учащиеся колледжей вместе с коллегами из больниц и поликлиник снова объединились, чтобы противостоять коронавирусной инфекции. Более 300 будущих медиков витебского университета пришли на помощь врачам. Часть из них – волонтерами.

Евгений Авласенок – без пяти минут врач. Шестикурсник уже получил распределение в Глубокое – на малую родину. Но пока решил протянуть руку помощи коллегам в Новополоцке. Масштабы другие. Сегодня второй день здесь, и сразу же включился в работу: посещение больных на дому, заполнение документов.

Евгений Авласенок, фельдшер скорой медицинской помощи Новополоцкой поликлиники № 1:

Во-первых, хоть какую-нибудь получить практику. Ну и так, набить ручку. Поликлиника мне нравится. Руководство хорошее, коллектив замечательный. Всему обучили, все умею. Можно хоть садить на прием уже как врача. Про страх вообще не думал. Ехал помогать. С конца января нагрузка на врачей выросла в разы. Но медперсонал выдерживает. Конечно, не без помощи молодого пополнения. Некоторые обязанности студенты берут на себя.

Наталья Ходюченко, заведующая Новополоцкой поликлиники № 1:

Все-таки помощь эта нам нужна, потому что обращаемость высокая. Наши медицинские работники, врачи, медсестры тоже болеют. Поэтому любая помощь как Витебского медицинского университета, так и медицинского колледжа Полоцкого нам очень важна.

Вас беспокоит колл-центр 4-й поликлиники. Хотим узнать о вашем самочувствии.

Уже третью неделю в 4-й поликлинике Новополоцка отвечают на вопросы и дают рекомендации заболевшим учащиеся Полоцкого медколледжа. До этого учреждение здравоохранения обходилось своими силами, но во время подъема заболеваемости обратились за поддержкой к будущим медикам. С понедельника по пятницу в две смены ребята на связи с пациентами.

Максим Кудрин, учащийся Полоцкого государственного медицинского колледжа:

Мы обзваниваем каждый день больных. Узнаем жалобы, самочувствие, также обзваниваем, чтобы они пришли на дополнительное обследование. Благодарят, рады, что их не забывают в такой трудный момент.