«Бумер», Шуфутинский, «Рождество». Любимые артисты снова приехали на «Душевный фестиваль» в Минск

Минск вновь становится центром самой душевной музыки, объединяя на одной сцене шансон, народную песню в современном звучании и зажигательные хиты ретродискотек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй год подряд лучшие артисты Беларуси и России собираются вместе, чтобы дарить душевное тепло через творчество зрителям. Сегодня в программе концерт «Любимый шансон». Его хедлайнер – Михаил Шуфутинский. На сцене Дворца спорта и новые звезды жанра. Наша телекомпания является информационным партнером фестиваля. Сегодняшний концерт – уже скоро и в нашем эфире.

Элла Маркевич, корреспондент:

Потрясающей атмосферой в эти минуты наполнен Дворец спорта. Выступления каждого артиста сопровождают длительные и, что самое главное, искренние аплодисменты. Это значит, что музыка находит отклик в сердцах зрителей. Кстати, концерт сегодня проходит при полном аншлаге. В зале свободных кресел просто не найти.

Михаил Шуфутинский, группы «Рождество» и «Бумер», Виктория Алешко, Герман Титов – на одной сцене известные белорусские и российские исполнители и музыкальные коллективы. Каждый номер словно признание в любви к зрителю и напоминание о том, что настоящая песня всегда говорит о главном. Но не зря же ведь и фестиваль получил название «Душевный». Репертуар концерта соответствует.

«Душевный фестиваль» уже второй год становится одним из самых ярких событий сезона. И, похоже, в Беларуси зарождается новая музыкальная традиция. Формат, который полюбился публике, в этом году сохранили. Организаторы решили не менять успешную формулу, но все же сюрпризов не избежать.

Христина Дайняк, режиссер «Душевного фестиваля»:

Всегда концертные программы мы стараемся наполнить оригинальными сюрпризами. Сегодня будет открыта интрига. Будет открыта новая волна «Радио шансон» на запросы зрителей. По их реакции мы понимаем, что им больше нужно, и идем в этом направлении.

Многие артисты преодолели сотни километров, чтобы выступить в Минске, а некоторые вовсе уже второй раз покоряют белорусских зрителей.

Алексей Петрухин, певец (Россия):

Второй раз уже, в прошлом году был. Ждал с нетерпением эту встречу. Спасибо, что пригласили, потому что мне очень приятно приезжать к вам. У вас очень душевная атмосфера, очень теплый зритель. Из песен я, конечно, спою свои лучшие. Публика здесь, как я вижу, любит мое творчество. И сказать, что я сейчас исполню новинку какую-то, не получится.