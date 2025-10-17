Что такое государственный аппарат и для чего он нужен? Объяснил Дук

Григорий Азаренок, СТВ:

Как мы сейчас приходим к пониманию того, что такое сегодня наш государственный аппарат? По-простому. Вот идет человек, он идет куда?

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларуси:

В моем понимании, что человек идет решать проблемы к таким же людям, которые эти проблемы могут ему решить. Ему не надо для этого, условно говоря, преодолевать некий барьер. Сегодня все механизмы созданы. Даже я бы сказал, наверное, как ни в одной стране мира созданы. Потому что у нас разноуровневая система государственных органов, куда человек может обратиться по своим потребностям, еще создаются, скажем так, дополнительные возможности.

То есть это и регулярные встречи представителей всех органов власти с гражданами, это так называемые субботы, когда можно обратиться напрямую, то есть через телефон либо по записи. Плюс к этому, у нас регулярно проводятся горячие линии госконтроля по различным тематикам. И, в принципе, туда можно обратиться в любое время, любой факт будет рассмотрен. Понятно, что есть там категория профессиональных жалобщиков, мы сейчас это не рассматриваем. Мы говорим именно о потребностях людей.

И, конечно, этим, как правило, чаяние людей, они находят отражение в тех мероприятиях, которые реализованы. Понятно, что есть вещи, которые можно сразу исправить. Это то, про что неоднократно говорил Президент. Почему, условно говоря, к уважаемой Наталье Ивановне Кочановой приходят люди с проблемами. Иногда, да, приходят. С проблемами, которые можно решить на местах.

Значит, наверное, где-то это звено, может быть, в силу занятости, неопытности, откинуты были проблемы простого человека, которые можно решить на местах. Все равно потом все возвращается на места и на местах оно решается. Но уже, как говорится, все делают выводы. Этот механизм постоянно совершенствуется. Да, идеального нет. И, наверное, нет ни одной страны, где этот механизм был бы выстроен идеальным. Но, как в философии мы знаем, идеал, как правило, не достижим. В принципе не достижим, но к нему стремиться надо, поэтому чем ближе к нему приближаемся, тем лучше.

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