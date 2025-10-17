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Женская сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Казахстана в первом товарищеском поединке

17 октября 2025 18:32
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Женская сборная Беларуси по гандболу провела первый товарищеский поединок против команды Казахстана. Игра состоялась в минском Доме гандбола, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме подопечные Игоря Папруги захватили инициативу и доминировали на протяжении всего отрезка матча. К середине тайма белоруски имели перевес в несколько мячей, затем преимущество нашей команды увеличилось. На перерыв дружины ушли со счетом 22:13 в пользу наших девушек. Во втором тайме сборная Беларуси не оставила никаких шансов своим оппоненткам. Наша команда праздновала викторию 42:27. Завтра соперницы встретятся вновь.

# Гандбол

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