Данилович: через расследование фактов геноцида мы доносим до мировой общественности, что происходило на нашей территории

Новости Беларуси. Тему патриотического воспитания обсудим с нашим гостем, ведь 2022-й объявлен Годом исторической памяти. Сейчас особенно важно помнить о формировании объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранении и укреплении единства белорусского народа. В студии программы Новости «24 часа» на СТВ ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.

Юлия Алексеюк, СТВ:

2022-й год объявлен Годом исторической памяти. Что представляет собой историческая память для белорусского народа и из чего она складывается? Если народ не помнит свою историю, то у этого народа и государства нет будущего

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Прежде всего историческая память народа – это память народа о своем историческом прошлом, об истории своих предков. И, безусловно, историческая память имеет исключительное значение, потому что именно на этой основе формируются и культура, и традиции народа, мировоззренческие взгляды. Мне бы хотелось отметить, что историческая память в целом складывается как мозаика из памяти о своей истории, своей семьи, своего рода, своего населенного пункта, где проживает тот или иной гражданин Республики Беларусь, осознание истории своего региона и страны в целом. Поэтому исключительное, большое значение имеет сохранение исторической памяти нашего народа – это основа для любого народа. И если народ не помнит свою историю, не знает ее, то у этого народа и, соответственно, его государства нет будущего. Рано или поздно этот народ прекратит свое существование. «Интерпретация исторических фактов и событий должна даваться с позиции нашего народа и нашего государства» Вячеслав Данилович:

Для нас, белорусов, очень важно смотреть на свою историю через призму, взгляд собственного народа и собственного государства, что тот либо иной исторический деятель, та либо иная историческая эпоха принесли положительного либо отрицательного в историю нашего народа и государства. Если мы не будем этого делать, то мы получим взгляд на нашу историю со стороны. Но это будет уже не наш, не белорусский взгляд на свое историческое прошлое. Поэтому в первую очередь объективность недопущения искажения, фальсификации. Интерпретация исторических фактов и событий должна даваться с позиции нашего народа и нашего государства.

Юлия Алексеюк:

Получается, что идея народного единства приобретает теперь особую значимость. Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить искажения исторического прошлого Вячеслав Данилович:

Безусловно. Я еще раз подчеркну то, что в основе народного единства, консолидации нашего народа, нашей нации лежит именно историческая память. И мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить искажения и фальсификации исторического прошлого, чтобы наш народ, наше государство, наша нация существовали и развивались дальше – поступательно, позитивно, по пути прогресса. Юлия Алексеюк:

Одна из основных опор нашей исторической памяти – это, безусловно, Победа в Великой Отечественной войне. Молодое поколение уже все дальше от этих событий. Ветераны также уходят. Как нам сохранить все-таки вот эту историческую память? Нужно передавать объективную историческую память о нашем прошлом молодому поколению

Вячеслав Данилович:

Нужно всячески передавать вот эту историческую объективную память о нашем прошлом нашему молодому поколению, использовать любые возможности. Безусловно, в первую очередь это система нашего образования, начиная с детского садика. Основа, конечно, закладывается в семье, но дальше система образования – детский садик, школа, среднее специальное учебное заведение, высшее учебное заведение. Этот процесс должен быть полностью изначально заточен под формирование настоящего патриота и гражданина нашей страны. Просто трансляция знаний – это очень мало. Необходимо заинтересовывать нашу молодежь, чтобы они интересовались историей нашей страны, нашего народа, вовлекать их в практические дела по сохранению исторической памяти – то же самое. Юлия Алексеюк:

Соответствуют ли те материалы, которые есть уже в образовательном процессе, верному трактованию истории и подходам к патриотическому воспитанию? Основной критерий – чтобы мы смотрели объективно на свою историю и оценивали ее с позиции нашей государственности

Вячеслав Данилович:

Эти материалы соответствуют данному подходу, но мы должны прекрасно понимать, что история – наука, которая развивается, вскрываются новые факты, по-новому высвечивается та либо иная историческая личность, то или иное историческое событие на основе новых открывшихся документов. И эти взгляды необходимо корректировать. Я еще раз подчеркну: глядя на свое историческое прошлое, мы должны руководствоваться основным принципом, что тот либо иной деятель или то либо иное историческое событие принесло положительного либо отрицательного для нашего народа или для нашей белорусской государственности. Вот это основной критерий – чтобы мы смотрели объективно на свою историю и оценивали ее именно с позиции нашего народа и нашей государственности. Юлия Алексеюк:

Мы знаем, что сейчас идет реабилитация нацизма, в соседних странах проводятся марши, беглые белорусы также следуют этой идеологии. А вот те подходы, которые есть уже в Беларуси, приняты на законодательном уровне, борьба идет с реабилитацией нацизма – верны эти подходы? «Очень важно, чтобы была четкая законодательная база, которая не допускает реабилитации нацизма»