Азарёнок: «Музеев настроили, и ещё хотим». Хватит. Должно быть развитие

Григорий Азаренок, СТВ:

Борьба за ресурсы, технологии, за то, кто будет все-таки жить в XXI веке, а кто останется колонией, а кто станет кормом для других цивилизаций. К сожалению, так стоит вопрос. И вот через 10-30 лет эти детишки будут определять вектор развития направления, они будут создавать, но они будут знать, что 17 октября 2025 года Александр Лукашенко подтолкнул их, направил, дал им эти крылья. Помните песню советскую?

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

Преодолеть пространство и простор,

Нам разум дал стальные руки-крылья.

Вот сейчас Батька дал эти стальные руки-крылья для того, чтобы они действовали. Все для того, чтобы они развивались, чтобы не шнырялись где-то по подворотням, не курили, не пили, не хулиганили, не отправлялись потом в детскую комнату милиции, а вот собирали самолеты. Сейчас новая вообще тенденция, даже по песням судить можете, по народному творчеству, культуре.

Сейчас уже девочкам не нравятся все эти мальчики-бандюги. Сейчас уже нравятся такие, головастые, рукастые, у кого мысли в голове есть и руки из того места растут. И Батька, кстати, сказал, что денег на это даже по всей стране жалеть не будут.

Кстати, заметьте какой момент. Президент вчера сказал, что «Музеев настроили, и еще хотим». Хватит. И это очень правильно, мы не должны превращаться в этнографический заповедничек такой, парничок. Но должно быть будущее, должно быть развитие, и на это в бюджете всегда будут средства, и навсегда будет внимание государства, потому что это будущее.

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