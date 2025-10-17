«Железный порядок» на АЗС! Как милиция выполняет поручение Президента?
Одни не могут проехать, пока другие пьют кофе. Столкновение интересов на автозаправочных станциях сегодня обсуждают в водительской среде, и особенно в социальных сетях.
Там можно найти немало роликов, где люди показывают, какие очереди случаются на АЗС. Причина – водители вместе с топливом приобретают еду, чай или кофе и надолго занимают колонку либо небрежно паркуют машины, пока обедают, тем самым создавая препятствия для проезда транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне на совещании во Дворце Независимости Президент поручил милиции навести железный порядок с очередями на автозаправочных станциях. И сделать это нужно до понедельника.
В рейд с ГАИ отправилась Галина Буро.
О ситуациях на заправках немало роликов в соцсетях.
Идет человечек, видимо, накупил всяких продуктиков. Слава богу, нам повезло, 15 минут мы прождали.
Такие случаи не единичны. Порой таким образом водители собирают у колонки целые очереди.
Галина Буро, корреспондент:
Заправился, отогнал автомобиль на парковку и только потом сходил за кофе. Казалось бы, это нормальная водительская этика, чтобы не занимать колонку и не создавать очереди. Но все же находятся те, кому надо напоминать об элементарном взаимоуважении.
За примерами далеко ехать не надо. АЗС на выезде из Гродно на трассу М6 – здесь большая транспортная загрузка. Но водитель решил, что есть время и авто заправить топливом, и фастфуд запить кофе – все это время машина занимала колонку.
Заправиться заправились, отъехали на стоянку, и, пожалуйста, покупайте там хот-доги, кофе и так далее.
Инспекторы хотели лишь призвать к культуре, но после проверки документов выяснилось: автомобиль без техосмотра, к тому же повторно. Так водитель «попил кофе» на 105 рублей. Это двойной урок на будущее.
Я все понял, что культура должна быть в этом случае. Просто я всегда в моменте слежу, чтобы очередь никогда не собиралась.
Вопрос очередей на автозаправках теперь на контроле милиции: поручение Президента – разобраться в ситуации и до понедельника навести порядок. Чтобы необходимость заправиться и желание перекусить не приводили к конфликту интересов.
Геннадий Белявский, начальник ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Созданы рейдовые группы для мониторинга объектов придорожного сервиса и обеспечения безопасности движения, в том числе с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности. И оперативно принимаются меры реагирования.
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