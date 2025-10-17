«Железный порядок» на АЗС! Как милиция выполняет поручение Президента?

Одни не могут проехать, пока другие пьют кофе. Столкновение интересов на автозаправочных станциях сегодня обсуждают в водительской среде, и особенно в социальных сетях.

Там можно найти немало роликов, где люди показывают, какие очереди случаются на АЗС. Причина – водители вместе с топливом приобретают еду, чай или кофе и надолго занимают колонку либо небрежно паркуют машины, пока обедают, тем самым создавая препятствия для проезда транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне на совещании во Дворце Независимости Президент поручил милиции навести железный порядок с очередями на автозаправочных станциях. И сделать это нужно до понедельника.

В рейд с ГАИ отправилась Галина Буро.

О ситуациях на заправках немало роликов в соцсетях.